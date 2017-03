Deutschlands erste Mondlandung: Vodafone bringt LTE-Netz ins All (FOTO)

Hannover (ots) -Robert Böhme CEO des Start-ups Part Time Scientists (links) stelltauf der CeBIT 2017 gemeinsam mit Vodafone CEO Hannes Ametsreiter(rechts) das Projekt "Mission to the Moon 2018" vor.Das Landemodul ALINA und die beiden Rover Audi lunar quattro zeigtVodafone exklusiv auf der diesjährigen CeBIT. Beide sind mit LTE-Vausgestattet und können so direkt und untereinander kommunizieren.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell