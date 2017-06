Erfurt (ots) -Spannung bis zur letzten Sekunde, doch am Ende konnte sich die 6ddes Erasmus Gymnasiums aus Grevenbroich (NRW) gegen drei andereKlassen durchsetzen und ist "Die beste Klasse Deutschlands" 2017. Amheutigen Superfinal-Samstag hat für die Schüler vom Niederrhein allesgepasst. "Das ist der Wahnsinn! Wir sind sehr stolz und freuen unsüber diese große Ehre. Jetzt wird aber erstmal gefeiert und dann gehtes in den Flieger nach Madrid auf Klassenfahrt!"Mit Teamgeist, jeder Menge guter Laune und Lisa und Leonard in der"Ersten Reihe" konnte sich die 6d gegen die R6c der Helmut-Rau-Schuleaus Mainhardt (Baden-Württemberg), die 7b des Gymnasiums Kirchseeon(Bayern) und die 7/2 des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums aus KönigsWusterhausen behaupten. Doch bis zum Schluss blieb es spannend: Beieinem Stand von 19 zu 19 Punkten nach der letzten Frage derFinalrunde brachte erst eine Entscheidungsfrage das eindeutigeErgebnis. Klassenlehrer Tim Heidemann, der im Studio mitfieberte, istbegeistert: "Wir sind ein cooler Haufen und haben die Bude gerockt!"Moderator Malte Arkona begrüßte im Superfinale auch prominenteGäste, die die Schulbank längst hinter sich gelassen haben. RalphCaspers, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer unterstützten dieFinalisten - ob bei ungewöhnlichen Experimenten oder Aktionsspielen.Schauspielerin und Moderatorin Jeannine Michaelsen meldete sichwährend der Sendung mit spannenden Quizfragen aus Madrid. Und MarkForster sorgte musikalisch für noch mehr Stimmung im Studio.1.440 Klassen der Stufen 6 und 7 hatten sich für dieJubiläumsstaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD)beworben. Doch nur 32 Schulklassen haben es in die Wochenshows vonDeutschlands größtem Schülerquiz geschafft, das in diesem Jahr mitbis zu 34,4 Prozent* Marktanteil in der Zielgruppe der Drei- bis13-Jährigen die höchsten Quoten aller bisherigen Staffeln erzielte.Als Hauptgewinn winkte diesmal eine Klassenfahrt nach Madrid.Anlässlich der 10. Staffel zeigt Das Erste morgen, 4. Juni, um11:00 Uhr "Die beste Klasse Deutschlands: Jubiläumssendung". DieZuschauer können sich auf viele unterhaltsame Aktionen freuen, dennprominente Gäste versuchen sich an Experimenten der vergangenen zehnJahre. Neben der 6d des Erasmus Gymnasiums, Ralph Caspers undJeannine Michelsen sind die YouTube-Stars "Die Lochis", ComedianMichael Kessler und ARD-Moderator Sven Lorig im Studio dabei.Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert in diesem Jahr nicht nurdie 10. Staffel der erfolgreichen Show, sondern auch 20. Geburtstag."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von BavariaEntertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. VerantwortlicheRedakteure bei KiKA sind Wolfgang Lünenschloß und Annekatrin Wächter.Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vomHessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen, Fotos sowie Wissenswertes rund um dieSendung "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie aufdiebesteklassedeutschlands.de und auf kika-presse.de in der Rubrik"Presse Plus". Audio-/Video-Clips stehen auf Nachfrage bereit.*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1; Fact: MA in%, Basis: Kinder 3-13 Jahre, "Die beste Klasse Deutschlands" bei KiKA(08.05.-02.06.2017, mo-fr, 19:25/19:30 Uhr), hier: Sendung vom09.05.2017, Stand: 03.06.2017, Daten vom 31.05.-02.06.2017 vorläufiggewichtet, KiKA Markt- und Medienforschung.Pressekontakt:Picture Puzzle MedienAnsprechpartner: Ulrike M. Schlie und Torsten MaassenTel.: +49 221.5000-3912E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel.: +49 361.218-1827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell