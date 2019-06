Deutschlands bestes Immobilienportal: immowelt.de belegt erneut Platz 1 bei großer Verbraucherbefragung

Nürnberg (ots) - immowelt.de ist erneut Deutschlands bestesImmobilienportal, das geht aus einer Verbraucherbefragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensendersn-tv hervor / "Die hohe Wertschätzung der Verbraucher freut uns sehr.Sie ist für uns Ansporn, unsere Angebote und Services noch stärkerauf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten", erklärt SandraZipp, Head of Brand Experience der Immowelt AG / UmfangreicheUntersuchung: 33.000 Kundenmeinungen zu Angebot und Leistung,Kundenservice sowie InternetauftrittDeutsche Verbraucher haben gewählt - immowelt.de ist dasbeliebteste Immobilienportal Deutschlands: Das Deutsche Institut fürService-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv kürenimmowelt.de aufgrund einer großen Verbraucherbefragung erneut zumbesten Immobilienportal. Wie im Vorjahr belegt immowelt.de bei derGesamtzufriedenheit den 1. Platz. "Die hohe Wertschätzung derVerbraucher freut uns sehr. Sie ist für uns Ansporn, unsere Angeboteund Services noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kundenauszurichten - und so den Weg zur individuellen Traumimmobilieeinfach und angenehm zu gestalten", erklärt Sandra Zipp, Head ofBrand Experience der Immowelt AG.Verbraucherempfehlung für immowelt.deDie Auszeichnung ist das Ergebnis einerbevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung. Über einOnline-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in denBereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftrittuntersucht. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 33.000Kundenmeinungen die besten Anbieter in 45 Kategorien. "Der Awardbeantwortet die Frage, welche Portale in Deutschland die besten sind.Und diese Entscheidung fällt keine Jury, sondern die Nutzer selbst.Die Preisträger sind also eine Verbraucherempfehlung - im bestenSinne des Wortes", so Jochen Dietrich, n-tv-RedaktionsleiterWirtschaftsmagazine.Kundenservice: schnell, freundlich und kompetentUntersuchungsgegenstand war die Zufriedenheit der Kunden, dieanhand von mehreren Unterkriterien präzisiert wurde: von der Qualitätund Vielfalt der angebotenen Dienstleistung über den Nutzen desPortals bis hin zu Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz desKundenservices per Telefon, E-Mail oder Social Media.Deutschlands Beste Online-Portale 2019 in der KategorieImmobilienportale:1. immowelt.de2. Immobilienscout243. immonet.deDiese und andere Pressemitteilungen der Immowelt AG finden Sie inunserem Pressebereich unterhttps://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt.Über die Immowelt AG:Die Nürnberger Immowelt AG steht für reichweitenstarkeImmobilienportale und leistungsstarke CRM-Software-Lösungen.Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale, die zu den meistbesuchtenImmobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Zweites Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung effizienterCRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teilder Immowelt Group, zu der auch die Immowelt Hamburg GmbH und derenImmobilienportal immonet.de sowie das Portal umzugsauktion.de und dieCRM-Software Immosolve gehören. An der Immowelt Group ist die AxelSpringer SE mehrheitlich beteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell