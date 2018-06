Deutschlands bestes Immobilienportal: immowelt.de belegt Platz 1 bei großer Verbraucherbefragung

Nürnberg (ots) - immowelt.de ist Deutschlands bestesImmobilienportal, das geht aus einer Verbraucherbefragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensendersn-tv hervor / Immowelt-CEO Carsten Schlabritz: "Wir freuen uns, dassunsere Kunden die harte Arbeit und unser großes Leistungsspektrumwertschätzen." / Der Award ist die Folge innovativer Produkte,serviceorientiertem Denken und der größten Werbekampagne derUnternehmensgeschichteimmowelt.de holt sich den Titel. Deutsche Verbraucher haben diebesten Online-Portale 2018 des Landes gewählt. In der KategorieImmobilienportale belegt immowelt.de bei der Gesamtzufriedenheit den1. Platz. "Wir verbessern die Portale der Immowelt Groupkontinuierlich und gehen dabei stets auf die Wünsche und Anregungengewerblicher und privater Anbieter sowie der Suchenden ein", erklärtImmowelt-CEO Carsten Schlabritz und fährt fort: "Umso mehr freut esmich, dass die Maßnahmen der letzten Jahre Wirkung zeigen und wir zum1. Mal von den Verbrauchern den Award für das beste ImmobilienportalDeutschlands erhalten haben."Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer repräsentativenVerbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität unddes Nachrichtensenders n-tv. Über ein Online-Panel wurde dieKundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebotund Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht.Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 25.000 Kundenmeinungen diebesten Unternehmen in 37 Kategorien.Innovation, Service und WerbehitDass immowelt.de die zufriedensten Kunden hat, kommt nicht vonungefähr, betont Carsten Schlabritz: "Mit serviceorientiertem Denkenund technischen Innovationen schaffen wir die Voraussetzungen, damitAnbieter ihre Immobilien optimal platzieren können und Suchendeschnell und einfach ihre Traumimmobilie finden. Dabei steht der Kundestets im Vordergrund." Sehr gute Service-Qualität und einüberzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis sind genauso wichtig wieneue Services und Produkte. Mit der Immobiliensuche über denAmazon-Sprachassistenten Echo oder der Wohnungsbesichtigung perLive-Stream forciert Immowelt neue innovative Produkte für dieVermarktung von Immobilien.Um die Bekanntheit von immowelt.de weiter zu erhöhen und dieReichweite der Anzeigen und damit die Zufriedenheit der Anbieter zusteigern, führt Immowelt seine erfolgreiche Werbekampagne auch indiesem Jahr fort. Der neue Spot erzählt die Vorgeschichte zum großenWerbehit aus dem Vorjahr. Mit mehr als 24 Millionen Views erzielteImmowelt im vergangenen Jahr mit "Wohne, wie auch immo du willst" daserfolgreichste YouTube-Werbevideo in Deutschland und ganz Europa.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell