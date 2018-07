Deutschlands beste Jobs mit Zukunft / Studie zeichnet die Arbeitgeber mit der höchsten Jobsicherheit aus

Hamburg (ots) - Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist noch immerfür die Mehrzahl der berufstätigen Deutschen das wichtigste Kriteriumbei der Auswahl einer neuen Arbeitsstelle. Vor diesem Hintergrund hatdie Kommunikationsberatung Faktenkontor im Auftrag von Focus/FocusMoney im Rahmen der Siegelstudie "Deutschlands beste Jobs mitZukunft" 751 in Deutschland ansässige Unternehmen aus 105 Branchenfür ihre Jobsicherheit ausgezeichnet. Die Ergebnisauswertung wurdewissenschaftlich von Prof. Dr. Werner Sarges begleitet, der sich alsPersonaldiagnostiker an der Helmut-Schmidt-Universität einen Namengemacht hat. Für die Studie wurden Unternehmen mit mindestens 400Mitarbeitern rückwirkend für den Zeitraum von 2012 bis 2016untersucht."Durch die Kennzahlen Mitarbeiter-, Umsatz- und Gewinnentwicklungist der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens messbar und dadurchauch die Sicherheit des Arbeitsplatzes", sagt Jörg Forthmann,Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "DieJobsicherheit ist trotz der anhaltenden Nachfrage nach Fach- undFührungskräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt für viele Deutsche vonzentraler Bedeutung." Voraussetzung für eine Auszeichnung waren dreikumulativ wirkende Bedingungen: Die Mitarbeiterzahl durfte imVergleich zum Vorjahr nicht absinken, der jährliche Umsatz musste imBetrachtungszeitraum jedes Jahr größer sein als der dazugehörigegleitende Durchschnitt und der Gewinn vor Steuern und Zinsen solltepositiv sein.Unter den ausgezeichneten Betrieben sind 85 Krankenhäuser, wie dasElbe-Elster Klinikum, die Karl-Hansen-Klink und das Marien HospitalDüsseldorf. So auch der christliche Gesundheitskonzern Agaplesion,der mit rund 100 Einrichtungen zu Deutschlands größtenGesundheitsdienstleistern gehört. Agaplesion beschäftigt über 19.000Mitarbeiter und hat im Jahr 2016 einen Jahresumsatz von fast 1,2Milliarden Euro erzielt. Durch den stetigen Zuwachs an Arbeitnehmernund Umsatz können sich potenzielle neue Mitarbeiter auf eine sichereArbeitsstelle bei Agaplesion einstellen.Über ein Siegel im Bereich Gesundheit und Soziales freut sich dieDKMS. Als eine der größten Knochenmarkspenderdateien registriert diegemeinnützige GmbH im Jahr 2016 einen Höchstzuwachs von über 680.000Spendern und einen Jahresumsatz von rund 96.000EUR. Die DKMS hatihren Hauptsitz in Tübingen und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiteran fünf internationalen Standorten, die aufgrund wirtschaftlicherErfolge nicht um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes bangen müssen.Im Gesundheits- und Sozialwesen wurden noch 60 andere Einrichtungenausgezeichnet, unter ihnen die AWO, Malteser und das PflegewerkBerlin.In der Branche Investment und Beteiligung wurden insgesamt 19Unternehmen ausgezeichnet, unter ihnen auch die UnternehmensgruppeSerafin, die im Jahr 2010 gegründet wurde. Seitdem konzentriert sichdie Gruppe auf den Erwerb und die aktive Weiterentwicklung vonmittelständischen Unternehmen. Serafin erzielte 2017 einengruppenweiten Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro und strebt für2018 den Ankauf von drei weiteren Unternehmen an. Neben Serafinerhielten auch Mapefin Deutschland, PACE, Auxilium und die NordwestIndustrie Group ein Siegel.Insgesamt acht Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel wurdenmit dem Siegel für ihre Arbeitsplatzsicherheit ausgezeichnet.Darunter sind die Discounter-Konzerne Aldi Nord und Süd, die zu denerfolgreichsten Lebensmittelhändlern weltweit gehören. Trotz derSpaltung im Jahr 1961 in die selbstständigen Unternehmen Nord undSüd, arbeiten die Schwesterunternehmen in den Bereichen Einkauf undMarketing eng zusammen. Aldi Süd hat in Deutschland mehr als 43.000Mitarbeiter, Aldi Nord beschäftigt mehr als 35.000. Zusammengerechneterwirtschaftete die Aldi-Gruppe im Jahr 2017 einen geschätzten Umsatzvon rund 30,45 Milliarden Euro. Darüber hinaus wurden die EDEKAZentrale, dennree und die Norma Group mit dem Siegel ausgezeichnet.Aus der Automobilbranche erhielt nur die Audi AG eine Auszeichnungfür die Sicherheit ihrer Arbeitsstellen. Der Automobilhersteller mitSitz in Ingolstadt gehört dem Volkswagenkonzern an und beschäftigtweltweit rund 90.000 Mitarbeiter. Die Umsätze von Audi steigenjährlich an und lagen 2017 bei ungefähr 60,1 Milliarden Euro. Seit1998 gehören auch der Sportwagenhersteller Lamborghini und seit 2012der italienische Motorradhersteller Ducati zur Audi AG.Für die Siegelstudie "Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" wurdenaus der Grundgesamtheit aller in Deutschland ansässigen Unternehmendiejenigen selektiert, die über mindestens 400 Mitarbeiter verfügen.Damit konzentriert sich die Untersuchung auf die rund 10.000mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland. DerBeobachtungszeitraum erstreckte sich von 2012 bis 2016. Diebenötigten Daten für die Auswertung lagen bis zum Stichtag am 28. Mai2018 von 3.979 Unternehmen vor. Eine Auszeichnung erhielten insgesamt751 Unternehmen aus 105 unterschiedlichen Branchen.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.