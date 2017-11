Deutschlands beste Gesetzliche Krankenkassen 2017 (FOTO)

Köln (ots) -DFSI Ratings untersuchte auch in diesem Jahr gesetzlicheKrankenkassen hinsichtlich angebotener Zusatzleistungen, Service undFinanzkraft. Wie im Vorjahr kam die TK - Techniker Krankenkasse aufPlatz 1 - knapp vor der HEK - Hanseatische Krankenkasse. AOKBaden-Württemberg und AOK Plus teilten sich Platz drei beimDFSI-Qualitätsrating."Die Wirtschaft brummt - das spült den Krankenkassen das Geld nurso auf die Konten", sagt Thomas Lemke, Geschäftsführer der DFSIRatings GmbH. Denn noch nie gab es so vielesozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie heute. Und je mehrBeschäftigte, desto mehr Beitragszahler. Das schlägt sich auch imdiesjährigen DFSI-Qualitätsrating der Gesetzlichen Krankenkassennieder. "Wir konnten beobachten, dass sich die Finanzstärke imVergleich zum Vorjahr bei den meisten von uns untersuchten Kassenverbessert hat", erläutert Gesundheitsexperte Lemke. Für ihn ist"jetzt die spannende Frage: Was machen die Krankenkassen mit demvielen Geld?" Viele Kassen überlegten derzeit: Den kasseneigenenZusatzbeitrag senken oder die zusätzlichen Leistungen ausbauen? Nurwenige haben schon entschieden: So senke die AOK Bremen/Bremerhavenzum Jahreswechsel den Beitragssatz um 0,3 Prozentpunkte. "Und die HEK- Hanseatische Krankenkasse baut ihre Leistungen bei derGesundheitsvorsorge kräftig aus", weiß Lemke. Doch letzteres seibisher ein Einzelfall. "Bei der Arbeit für unsere Studie mussten wirfeststellen, dass die Kassen im Vergleich zum Vorjahr beim AusbauIhrer Zusatzleistungen eher stagnieren."Auch wenn vielen das nicht klar ist: Die 112 in Deutschlandaktiven gesetzlichen Krankenkassen bieten längst keineflächendeckende Einheitsversorgung. "Zwischen den Kassen gibt es beimLeistungangebot, Kundenservice und Finanzkraft enorme Unterschiede",erläutert Experte Lemke. So erbringen manche Kassen lediglich dieLeistungen, die der Gesetzgeber zwingend vorschreibt, andere gehendeutlich darüber hinaus. "Auch beim Kundenservice sind einige Kassenebenfalls deutlich besser als andere", erläutert Lemke. GroßeUnterschiede sieht er auch bei der Finanzkraft: "Während einigeKassen sich derzeit noch aus finanziellen Schieflagen herausarbeitenmüssen, strotzen andere nur so vor Finanzkraft." Nicht unwichtig fürdie Versicherten. Denn Lemke weiß: "Kassen mit hoher Finanzkraftbieten auch langfristig stabile und günstige Beiträge - das ist mehrwert, als Versicherte mit einem kurzfristig günstigen Beitragssatz zuködern."Damit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziertherausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt dieDFSI Ratings GmbH, eine Tochter des unabhängigen DeutschenFinanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr dasDFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird dieQualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwilligeLeistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damitist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste undaussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt. Und diesemQualitäts-Check, bei dem akribisch Daten zu jedem der dreiTeilbereiche erhoben werden, stellt sich längst nicht jede Kasse. Indiesem Jahr konnten jedoch immerhin 63 Kassen im Bereich freiwilligeLeistungen bewertet werden; 44 lieferten Daten, die eine Bewertungihrer Finanzkraft zuließen und 40 Krankenkassen konnten in SachenKundenservice benotet werden. Insgesamt lieferten 35 KassenInformationen zu jedem Teilbereich. Die Teilergebnisse dieser Kassenflossen dann gleichgewichtet in die Gesamtwertung ein.Um die Finanzstärke jeder der untersuchten Kassen zu ermitteln,analysiert DFSI Ratings dabei Liquiditätsmanagement und Vermögen derKrankenkassen. Auch Verwaltungskosten, Gewinn- und Verlustrechnung,Entwicklung der Mitgliederzahlen sowie die Transparenz inFinanzfragen werden bewertet. Erstmals wurde 2017 auch untersucht,wie es um die langfristige Stabilität der Beitragssätze bestellt ist.Das Ergebnis: Insgesamt konnten - anders als noch im Vorjahr - diemeisten der bewerteten Kassen ihre Finanzstärke verbessern. Mit derhkk Krankenkasse, der Audi BKK und der BKK firmus schnitten unter denKassen in der Gesamtwertung drei Kassen "Exzellent" ab. Sprich: Sieerzielten in diesem Teilbereich Noten von 1,0 oder besser. Weitere 15Kassen in der Gesamtwertung waren mit Noten von 1,1 bis 1,5 "SehrGut". 14 Krankenkassen erzielten ein "Gut" und nur drei kamen über"Befriedigend" nicht hinaus.Neben der Finanzkraft ist auch das Angebot freiwilligerZusatzleistungen ein entscheidendes Qualitätsmerkmal GesetzlicherKrankenkassen. Um herauszufinden, welche Kassen mehr bieten als dengesetzlich vorgeschriebenen Standard, werden für dasDFSI-Qualitätsrating acht Bereiche - besondere Versorgung,Gesundheitsförderung, Naturheilverfahren, Vorteilsprogramme,Wahltarife, Zahnmedizin, weitere Zusatzleistungen sowie angebotenerZusatzschutz wie etwa zusätzliche Versicherungen - detailliertanalysiert. Erstmals gab es zudem Bonuspunkte für Kassen, die durchbesondere Leistungstransparenz glänzten. Insgesamt ging im Vergleichzum Vorjahr das Angebot zusätzlicher Leistungen etwas zurück. Nurzwei Kassen erhielten hier überhaupt die Note "Sehr Gut". Dabeikonnte die HEK Hanseatische Krankenkasse mit der Note 1,3 erstmals ander TK - Techniker Krankenkasse (1,5) vorbeiziehen. Lediglich neunKassen in der Gesamtwertung kamen in diesem Teilbereich auf die Note"Gut". Das Gros der in allen Teilbereichen bewerteten Kassen - exakt23 - bekam lediglich ein "Befriedigend", eine Kasse mussten sichsogar mit "Ausreichend" bescheiden.Das Serviceangebot der Kassen kam beim DFSI-Qualitätsratingebenfalls auf den Prüfstand. Natürlich wurde hier auch abgefragt, wieviele Servicestellen eine Kasse unterhält und wie lange diesegeöffnet sind. Wichtiger aber waren Fragen nach angebotenerUnterstützung bei ärztlichen Kunstfehlern, nach einem speziellenVersorgungsmanagement für chronisch Kranke und nach einemkasseneigenen Auslandsnotfallservice. Aber auch, ob Patienten aufKosten der Kasse eine ärztliche Zweitmeinung einholen können, wurdebewertet. Hier waren TK - Techniker Krankenkasse und AOK Plus mit 1,0einfach "Exzellent". Von den Kassen, die zu allen Teilbereichen Datenlieferten, errangen elf die Note "Sehr Gut", 18 bekamen ein "Gut".Vier bieten lediglich "Befriedigenden" Kundenservice.Und in der Gesamtwertung? Hier reicht es für den Sprung aufsTreppchen nicht, in einem Teilbereich exzellent zu sein. Vielmehrmüssen in allen bewerteten Bereichen sehr gute Leistungen abgeliefertwerden. Das aber ist nur zu schaffen, wenn man über Jahre an derQualität arbeitet. So verwundert denn auch nicht, wennDFSI-Geschäftsführer Lemke das Ergebnis des diesjährigenQualitätsratings Gesetzlicher Krankenkassen süffisant mit dem Satzzusammenfasst: "Wieder schafften es ,die üblichen Verdächtigen' ganznach vorne." Denn auf den ersten drei Plätzen gab es gegenüber demVorjahr keine größere Veränderung. So kam auch 2017 die TK -Techniker Krankenkasse auf Platz 1. Sie konnte ihre Vorjahresnote"Sehr Gut (1,3)" auch im diesjährigen Test behaupten. Die ebenfallsbundesweit aktive HEK - Hanseatische Krankenkasse verteidigte ihrErgebnis des Vorjahres gleichfalls: "Sehr Gut (1,4)". Eine leichteVeränderung gab es dagegen auf Platz drei: Während die AOKBaden-Württemberg ihr Vorjahresergebnis halten konnte, verbessertesich die in Sachsen und Thüringen aktive AOK Plus um einen zehntelPunkt. Folge: beide Ortskrankenkassen landeten jeweils mit der Note"Sehr Gut (1,5)" gemeinsam auf dem dritten Platz. Insgesamt 29 der 35bewerteten Kassen erhielten mit Noten zwischen 1,6 und 2,5 ein "Gut",zwei ein "Befriedigend"."Wem es wichtig ist, im Krankheitsfall gut versorgt zu sein, tutgut daran, eine Krankenkasse zu wählen, die in unseremDFSI-Qualitätsrating gut abschneidet", rät Experte Lemke. "Denn dieKassen, die sich diesem Test stellen, lassen sich umfassend auf Herzund Nieren prüfen." Bei diesen sei daher auch die Gefahr gering, dassdie Beitragssätze überproportional angehoben oder freiwilligeZusatzleistungen kräftig zusammengestrichen würden. "Zudem spricht esallein schon für die Qualität einer Kasse, wenn sie sich demfreiwilligen Qualitätsrating durch DFSI Ratings stellt", findetLemke. "Unserer Meinung nach liefern uns nur Kassen, dieüberdurchschnittlich gut sind, die gewünschten Daten. Alle anderendürften hier tendenziell eher zurückhaltend agieren." Für die hoheQualität der Kassen im Test spreche zudem, dass die schlechtesteGesamtnote eine 2,8 war.Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Ratings finden Sie unterwww.dfsi-ratings.deDFSI Ratings ist eine unabhängige Agentur für Qualitätsratings imVersicherungssektor. DFSI Ratings bietet seit 2011 Qualitätsratingsan, die aus Sicht von Privatkunden die Unternehmensqualität vonVersicherern und Gesetzlichen Krankenkassen darstellen. Dabei werdenkeine Bonitätsratings für Investoren und/oder Anleger erstellt. 