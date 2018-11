Deutschlands beste Ausbilder stehen fest / Ausbildungs-Ass: Jury entscheidet über Shortlist

Berlin/Mannheim (ots) - Deutschlands beste Ausbilder stehen fest:Aus erneut 143 Bewerbungen hat die Jury des Wettbewerbs"Ausbildungs-Ass" die elf besten Bewerbungen ausgewählt. Bei derfeierlichen Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlinam 13. Dezember werden die genauen Platzierungen bekannt gegeben. DieErstplatzierten erhalten je 2.500 Euro, die Zweitplatzierten je 1.500Euro, die Drittplatzierten je 1.000 Euro und die Sonderpreise je 500Euro.Folgende Unternehmen und Initiativen werden 2018 ausgezeichnet:Kategorie Handwerk- Bäckerei Brunner KG, Weiden- Bauunternehmen Ralf Jurrack, Schwielochsee- Malerei der Justizvollzugsanstalt, Ebrach- Metzgerei Der Ludwig, SchlüchternKategorie Industrie, Handel, Dienstleistung- Apollo Optik Holding GmbH & Co. KG Schwabach- BTC AG, Oldenburg- formverliebt markenkommunikation GmbH, Überherrn- Glaswerk Ernstthal GmbH, LauschaKategorie Ausbildungsinitiativen- LOS! Ausbildungsinitiative in China, Gelsenkirchen- Maler & Lackiererinnung Oderland, Frankfurt (Oder)- Regionale Initiative Berufsausbildung (RIB), Hardheim / WaldbrunnSeit 22 Jahren vergeben die Wirtschaftsjunioren Deutschland sowiedie Junioren des Handwerks gemeinsam mit der INTERVersicherungsgruppe das "Ausbildungs-Ass". 2018 übernimmt derBundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier MdB, dieSchirmherrschaft. Die Medienpartner sind das "handwerk magazin" und"Der Handel". Weitere Informationen unter www.ausbildungsass.deZiel des "Ausbildungs-Ass" ist es, herausragendes Engagement beider Vorbereitung Jugendlicher auf das Berufsleben zu fördern undanzuerkennen. Die Jury bewertet dabei insbesondere Kreativität,Qualität und Quantität der Ausbildungsaktivitäten und -methoden.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeAndré DinzlerTel.: 0621 / 427-1334E-Mail: presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell