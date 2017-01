Deutschlands beste Arbeitgeber: Wieder Spitzenplätze für AGRAVIS (FOTO)

Münster/Hannover (ots) -Die AGRAVIS Raiffeisen AG zählt auch im Jahr 2017 zu denTop-Arbeitgebern Deutschlands. Zum vierten Mal in Folge wurde dasAgrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Münster undHannover beim bundesweiten Ranking "Bester Arbeitgeber Award" desNachrichtenmagazins Focus in Zusammenarbeit mit den BerufsportalenXing und Kununu ausgezeichnet und bekam den Preis "Top NationalerArbeitgeber 2017"."Ein wunderbares Ergebnis, über das wir uns sehr freuen. Daswiederholt positive Votum ist eine Bestätigung unsererArbeitgeberqualitäten, in die wir nachhaltig investieren. Wir habenuns bei diesem Ranking auf einem hohen Niveau eingependelt",erklärten Andreas Rickmers, Vorstandsvorsitzender der AGRAVISRaiffeisen AG, und Uta Löffler, Leiterin des AGRAVIS-BereichsPersonal. Bewertet wurden Führungsverhalten von Vorgesetzten,berufliche Perspektiven, das Gehalt sowie das Image des Unternehmens.Zudem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Arbeitnehmergemessen. Insgesamt flossen mehr als 100.000 Arbeitgeber-Bewertungenin die Berechnung ein.In drei Kategorien belegte die AGRAVIS einen Platz unter denersten zehn Unternehmen: So belegt das Unternehmen im BereichGroßhandel erneut Platz 2 unter den 1.000 teilnehmendenGroßunternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern. Hierbei wurdenzahlreiche namhafte Arbeitgeber auf die Plätze verwiesen. Im BereichRohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung sprang Platz 5 unter denGroßunternehmen heraus, noch vor anderen angesehenen Konzernen. Inder Rubrik Einzelhandel landete die AGRAVIS auf dem 7. Platz. ImGesamtranking von 1.000 teilnehmenden Unternehmen liegt die AGRAVISzudem auf Rang 93.Bei dem Ranking wurde die Meinung von Arbeitnehmern aus allenKarriere- und Altersstufen ermittelt. Hinzu kamenArbeitgeberbewertungen in dem Online-Portal Kununu, die mit in dieGesamtwertung einflossen. Insgesamt wurden die besten 1.000Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitarbeitern aus 22 Branchen ermittelt.Informationen über AGRAVIS als Arbeitgeber unterhttp://karriere.agravis.de.Pressekontakt:AGRAVIS Raiffeisen AGIndustrieweg 11048155 MünsterHerrn Bernd Homannbernd.homann@agravis.deTelefon: 0251-682-2050Original-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell