Deutschlands beste Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen gekürt

Köln (ots) - Gestern sind die Preisträger des Great Place to Work® Wettbewerbs"Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2020" bekanntgegeben worden. 29Kliniken, Pflegeheime, soziale Einrichtungen, ambulante Dienstleister undTrägerverbände wurden für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter undförderlicher Arbeitsbedingungen gewürdigt. Zuvor hatten 270 Unternehmen aus derGesundheits- und Sozialbranche ihre Qualität als Arbeitgeber freiwillig auf denunabhängigen Prüfstand gestellt. Rund 49.000 Beschäftigte wurden zu Vertrauen,Begeisterung und Teamgeist in der Zusammenarbeit in ihren Einrichtungen befragt.Das sind sie: "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2020"Die Great Place to Work® Awards wurden in verschiedenen Branchenkategorien undGrößenklassen vergeben:Die Spitzenplätze in der Kategorie "Kliniken" mit über 50 Mitarbeitenden belegenin diesem Jahr das Evangelische Diakoniekrankenhaus Freiburg mit Haus Landwasser(Platz 1), die Schön Klinik Bad Arolsen in Hessen (2) und die Klinik Höhenriedin Bayern (3). In der Größenklasse von 10 bis 49 Mitarbeitenden belegt dieFachklinik St. Marien Wertach aus Bayern Platz 1.Die Top-Platzierungen in der Kategorie "Pflege" gehen bei den größerenEinrichtungen ab 50 Beschäftigten an das Altenpflegeunternehmen St. GereonSeniorendienste aus dem nordrhein-westfälischen Hückelhoven (Platz 1), dasSeniorenWohnen Küpferling aus Rosenheim in Bayern (2) sowie an die K&SSeniorenresidenz Rodewisch aus Sachsen (3).Diesjährige Bestplatzierte in der Kategorie "Soziales" bei den größerenEinrichtungen ab 50 Beschäftigten sind die Behindertenhilfe MarienheimWettringen aus Nordrhein-Westfalen (Platz 1), die educcareBildungskindertagesstätten aus Köln (2) und das Caritas Kinderdorf Irschenbergaus Bayern (3). Als kleine Sozialeinrichtung mit weniger als 50 Mitarbeitendenwurden die BeWo Plus Jugendhilfe aus Köln (Platz 1) und dieKinderbetreuungsstätte Vogelnest gemeinnützige aus Appenweier inBaden-Württemberg (2) ausgezeichnet.In der Kategorie "Ambulante Versorger und Dienstleister" gingen die Awards inder Größenklasse von 10 bis 49 Mitarbeitende an die Medical Park St. TheresienGmbH aus Nürnberg (Platz 1), die SchwerpunktpraxisKardiologie-Angiologie-Rehabilitation aus Bonn (2), das Centrum für Orthopädieund Sportmedizin Dres. Spieker aus Achern in Baden-Württemberg (3). Zudem belegtdie Physiotherapiepraxis Frehe + Watzl Therapie aus Berlin Platz 1 in derGrößenklasse ab 50 Mitarbeitende.Die komplette Liste "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2020" mit allen 29Preisträgern ist hier abrufbar: www.greatplacetowork.de/ausgezeichnet-2020Partner der 2006 ins Leben gerufenen Great Place to Work® Initiative "BesteArbeitgeber Gesundheit & Soziales" sind der ZEIT-Verlag, die Stiftung "Humorhilft Heilen" von Dr. Eckart von Hirschhausen, das Demographie Netzwerk (ddn)und die Initiative Ludwig-Erhard-Preis (ILEP). "Die Auszeichnung steht fürbesonderes Engagement bei der Gestaltung attraktiver und förderlicherArbeitsbedingungen und für eine vertrauensvolle und begeisterndeZusammenarbeit", sagt Frank Hauser, Geschäftsführer beim Forschungs- undBeratungsinstitut Great Place to Work® Deutschland.Die SonderpreisgewinnerDie diesjährigen Sonderpreise des Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber Gesundheit &Soziales" für herausragende Leistungen in einzelnen Bereichen der Gestaltungeiner guten und attraktiven Arbeitsplatzkultur gehen in diesem Jahr an folgendeEinrichtungen: Klinik Höhenried in der Kategorie "Gesundheitsförderung", SchönKlinik Bad Arolsen und Evangelisches Diakoniekrankenhaus Freiburg mit HausLandwasser für "Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben", BeWo Plus Jugendhilfeaus Köln für "Qualifizierung" und St. Gereon Seniorendienste aus Hückelhoven für"Humor am Arbeitsplatz".Ausgewählte BefragungsergebnisseIn der Gesamtschau bescheinigen mehr als drei Viertel (79%) der Mitarbeitendender aktuellen Preisträger ihrer Einrichtung eine hohe Qualität und Attraktivitätals Arbeitgeber. Zum Vergleich: im Branchendurchschnitt tut dies nur rund jederZweite (47%). Gelobt werden unter anderem das kompetente Führungsverhalten (81%vs. 47%), die Unterstützung der beruflichen Entwicklung (76% vs. 42%) sowie dieFörderung der Gesundheit der Beschäftigten (70% vs. 26%). Viele Mitarbeitendengeben zudem an, gerne zur Arbeit zu kommen (74% vs. 34%) und stolz auf dieeigene Tätigkeit zu sein (85% vs. 61%). Branchenintern differenziert schneidenKliniken und Pflegeeinrichtungen als Arbeitgeber durchschnittlich besser ab alssoziale Einrichtungen. Übergreifend profitieren die besten Arbeitgeber imVergleich zu gewöhnlichen Einrichtungen nicht nur von höherer Zufriedenheit,Motivation und Bindung ihrer Beschäftigten, sondern auch von signifikantniedrigeren Krankenständen und Fluktuationsraten sowie besserer wirtschaftlicherEntwicklung.Hintergrundinformationen zum Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit &Soziales"Der Great Place to Work® Award "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales" wurdebereits zum 14. Mal in Folge vergeben. Ziel der 2006 ins Leben gerufenenInitiative ist es, die Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens bei derEntwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zufördern und die gesamte Branche durch ein eigenes Qualitätssiegel für hoheArbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Am aktuellenBenchmarking hatten sich insgesamt 270 Einrichtungen aus dem Gesundheits- undSozialwesen beteiligt und ihre Qualität als Arbeitgeber freiwillig auf denunabhängigen Prüfstand gestellt. Rund 49.000 Beschäftigte wurden ausführlich zurerlebten Arbeitsplatzqualität ihrer eigenen Einrichtung befragt.Die Mitarbeiterbefragung umfasste über 60 Einzelfragen zu wichtigenArbeitsplatzthemen wie: Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit, Qualitätder Führung, persönliche Anerkennung und Wertschätzung, berufliche Unterstützungund Entwicklung, Partizipationsmöglichkeiten, betriebliche Gesundheitsförderung,Work-Life-Balance, Identifikation mit der Arbeit sowie die Bindung derMitarbeitenden an den Arbeitgeber. Unternehmensverantwortliche gaben zudemAuskunft zur Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Personalarbeit in derEinrichtung (Kultur Audit). Die besten Arbeitgeber werden auf Basis vonBenchmarks im gesamten Teilnehmerfeld ermittelt, wobei das unmittelbare Urteilder Mitarbeitenden zwei Drittel der Bewertung ausmacht.Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der besten Arbeitgeberprofitierten alle teilnehmenden Einrichtungen von der differenziertenStandortbestimmung zur eigenen Arbeitsplatzkultur, von denVergleichsmöglichkeiten und den Impulsen zur Weiterentwicklung als attraktiverund zukunftsorientierter Arbeitgeber. Dach des Great Place to Work® Wettbewerbs"Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales" ist der branchenübergreifendeWettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber", dessen diesjährige Preisträgerbereits am 26. Februar 2020 in Berlin ausgezeichnet wurden.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2021" könnensich öffentliche, freigemeinnützige und private Einrichtungen jeder Art undGröße sowie auch Trägerverbände ab sofort unter: www.greatplacetowork.deanmelden. Nicht unter den besten Arbeitgebern platzierte Einrichtungen bleibenentsprechend der Wettbewerbsphilosophie "Entwicklungsunterstützung für alle -Auszeichnung für die Besten" anonym. Die Teilnahme an den Befragungen und demBenchmarking ist auch ohne Wettbewerbsteilnahme möglich.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut,das Unternehmen in rund 60 Ländern weltweit dabei unterstützt, ihreUnternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln.Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur fürgrößere Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärktauch die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt zudem wesentlich dazubei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder denDemographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. 