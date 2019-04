Deutschlands beliebteste Arbeitgeber: Fraunhofer-Gesellschaft, ZF Friedrichshafen und Lufthansa (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Berlin (ots) -Wo wollen Arbeitnehmer am liebsten arbeiten? Welche Unternehmensind besonders begehrt? Diese Frage hat die Studie Randstad EmployerBrand Research beantwortet: die attraktivsten ArbeitgeberDeutschlands sind die Forschungsorganisation Fraunhofer-Gesellschaft,der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen und die FluggesellschaftLufthansa.Die Auszeichnung überreichte der Personaldienstleister RandstadDeutschland am 11. April im Berliner Hotel nhow. Im Rahmen derVeranstaltung wurden außerdem die Ergebnisse der aktuellen StudieRandstad Employer Brand Research, der umfassendsten Untersuchung zumThema Employer Branding, vorgestellt. Über 6.000 Arbeitnehmer undArbeitssuchende in Deutschland wurden dafür befragt.Die Fraunhofer-Gesellschaft hatte den Titel des beliebtestenArbeitgebers bereits im Vorjahr gewonnen und auch diesmal alleanderen hinter sich gelassen. Auf Platz zwei ist mit der ZFFriedrichshafen AG der weltweit zweitgrößte Automobilzulieferer.Bemerkenswert ist die starke Platzierung der Lufthansa. Während sieim letzten Ranking nicht einmal unter den Top-10 zu finden war,steigt sie diesmal gleich auf Platz drei ein.Die 10 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands1. Fraunhofer-Gesellschaft2. ZF Friedrichshafen AG3. Lufthansa4. Daimler (Mercedes-Benz)5. Audi6. Porsche7. Bosch8. BMW9. Siemens10. VoithJürgen Rahn von der Fraunhofer-Gesellschaft freute sich über dieAuszeichnung und verriet, was sie von anderen Arbeitgebern abhebt:"Wir betreiben innovative Forschung mit neuester Technologie undkönnen Bewerbern glaubhaft vermitteln, dass im Auftrag der Zukunftdurch ihre Arbeit die Welt besser machen. Gleichzeitig bieten wirjedem Mitarbeiter hervorragende Entwicklungschancen und diePerspektiven, eigene Themen von der Idee zur Anwendung zu bringen."Die Studie zeigt nicht nur, welche Arbeitgeber in Deutschlandbesonders beliebt sind, sondern beleuchtet unter anderem, dieWechselbereitschaft und Präferenzen von Arbeitnehmern. 23% derbefragten Arbeitnehmer haben vor, ihren Job zu wechseln. Sie achtendarauf, dass ihr zukünftiger Arbeitgeber diese Eigenschaften bietenkann:Schlüsselfaktoren bei der Arbeitgeberwahl1. Attraktives Gehalt und Sozialleistungen (59%)2. Arbeitsplatzsicherheit (58%)3. Angenehme Arbeitsatmosphäre (52%)4. Flexibilität (43%)5. Finanzielle Stabilität (38%)Bemerkenswert ist, dass alle Faktoren in den Top 5 im Vergleichzum Vorjahr an Boden verloren haben. Ein attraktives Gehalt undSicherheit sind zwar immer noch wichtig, aber andere Eigenschaftengewinnen an Bedeutung und können den Unterschied bei der Entscheidungvon Bewerbern machen. "Arbeitnehmer schauen immer genauer darauf, wasein Unternehmen Ihnen insgesamt bieten kann.Weiterentwicklungschancen, flexibles Arbeiten und Work-LifeBalance werden von ihnen inzwischen erwartet", so Richard Jager, CEOvon Randstad Deutschland, über den sich abzeichnenden Trend.Spannende Redner und ein buntes RahmenprogrammDie Studienergebnisse wurden in einem abendfüllendenRahmenprogramm vorgestellt, das viel zu bieten hatte. Im Roundtablediskutierten die Gewinner und Arbeitsmarktexperten, wie dieArbeitgebermarke der Zukunft aussehen muss, um die besten Talenteanzuziehen. Die Keynote von Wissenschaftsjournalist undTV-Persönlichkeit Ranga Yogeshwar gab interessante Denkanstöße. Durchdas Programm führte RTL-Moderatorin Anna Fleischhauer. Mehr zurVeranstaltung lesen Sie demnächst auf www.randstad.de/workforce360,dem Blog von Randstad Deutschland.Über die Studie Randstad Employer Brand ResearchWer möchte in Deutschland gerne wo arbeiten und warum. Das allesermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research, die vonunabhängigen namhaften Instituten in 32 Ländern weltweit durchgeführtwird. In Deutschland fand die repräsentative Erhebung zum zehnten Malstatt. 6.312 Arbeitnehmer und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und65 in Deutschland wurden online befragt. Drei Elemente stehen dabeiim Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der abgefragtenUnternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, die einenattraktiven Arbeitgeber ausmachen.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 58.000 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,38Milliarden Euro (2018) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit mehr als 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einemGesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro (Jahr 2018), über 670.900Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 38Ländern, ist Randstad der größte Personaldienstleister weltweit. Zurdeutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen RandstadDeutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowieRandstad Automotive und Randstad Financial Services. 