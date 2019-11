Deutschlands bekannteste und beliebteste Arbeitgebermarken (FOTO)

Köln (ots) -Aktuelle Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Organomicsuntersucht Bekanntheit und Attraktivität von 130 Arbeitgebermarken- Viele Unternehmen brauchen im Wettbewerb um die besten Talente einklareres Profil als ArbeitgeberBMW, AOK, Deutsche Bank, Commerzbank und Allianz sind die aktuellen Top 5 derbekanntesten Arbeitgebermarken in Deutschland. Jeweils rund drei Viertel allerSchüler, Studenten und Berufstätigen kennen diese Unternehmen in ihrer Funktionals Arbeitgeber. Aber: in die engere Wahl als "Wunscharbeitgeber" kommen häufignur die großen Automobilkonzerne - allen voran BMW, Porsche und Audi. Eine hoheBekanntheit garantiert also noch keine hohe Beliebtheit als Arbeitgeber. ImWettbewerb um die besten Talente bekommen das beispielsweise auch dieFinanzdienstleister zu spüren.Dies sind Ergebnisse einer bundesweiten Employer-Branding-Studie des Forschungs-und Beratungsinstituts Organomics aus Köln. Rund 3.900 Schüler, Studenten undBerufstätige im Alter zwischen 16 und 45 Jahren wurden zurArbeitgeberattraktivität von 130 Unternehmen aus allen Kernbranchen befragt.Zudem wurden berufliche Vorlieben und den Erwartungen an den idealen Arbeitgeberuntersucht. Differenziert wurden fünf verschiedene Zielgruppen.Internetkonzerne bei der Arbeitgeberattraktivität nur Mittelmaß -Automobilhersteller deutlich beliebter als FinanzdienstleisterDie US-Digitalkonzerne wie Amazon, Apple, Google oder Microsoft liegenhierzulande - sowohl in puncto Bekanntheit als Arbeitgeber als auch bei derArbeitgeberattraktivität (Employer of Choice) - im oberen Mittelfeld desRankings; etwa gleichauf beispielsweise mit Adidas, Bosch oder der Bundeswehr.Weiter unten im Bekanntheits-Ranking finden sich beispielsweise Marken wie Ikea(Bekanntheit als Arbeitgeber: 13%), Coca-Cola (11%), Puma (11%), IBM (5%) oderContinental (4%).Als zukünftiger Arbeitgeber vergleichsweise selten in die "engere Wahl" gezogenwerden - trotz meist hoher Arbeitgeber-Bekanntheit - beispielsweise Unternehmenwie dm-drogerie markt (7%), Allianz (6%), Deutsche Bank (5%), Postbank (3%) oderHUK-Coburg (2%). Zum Vergleich: die großen deutschen Automobilherstellererreichen hier Spitzenwerte von bis zu 20 Prozent."Vielen Unternehmen fehlt bisher ein eigenständiges und begeisterndes Profil alsArbeitgebermarke", sagt Dr. Thomas Bittner, Geschäftsführer bei der OrganomicsGmbH. "Insbesondere Banken und Versicherer schaffen es derzeit noch nicht, ihrehohe Bekanntheit auch in Arbeitgeberattraktivität umzumünzen."Verschiedene Zielgruppen haben unterschiedliche WunscharbeitgeberVergleicht man die beliebtesten Arbeitgeber (Employer of Choice) nachverschiedenen Zielgruppen, zeigen sich teils sehr markante Unterschiede. So istbeispielsweise die "Polizei" unter Schülern aktuell der beliebteste Arbeitgeber;sogar mit einigem Abstand vor Porsche, BMW oder Lufthansa. Microsoft, Google undApple erzielen als Arbeitgeber unter Studenten der Wirtschafts-Mathematik undder Wirtschafts-Informatik die größten Beliebtheitswerte. Top 3 derWunscharbeitgeber für Studenten der Naturwissenschaften sind dieMax-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und der Bayer-Konzern. FürBerufstätige ohne Studium kommen die Bundeswehr, Lufthansa und Deutsche Bahnbesonders häufig in die engere Wahl als Arbeitgeber. Versicherer haben alsArbeitgeber besonders gute Karten bei Jura-Studenten; hinken demAttraktivitätsdurchschnitt in anderen Zielgruppen aber oft weit hinterher.Auch in puncto Bekanntheit der verschiedenen Arbeitgebermarken zeigen sichdeutliche Unterschiede zwischen Schülern, Studenten und Berufstätigen.Berufstätige empfehlen ihren aktuellen Arbeitgeber nur eingeschränkt weiterLediglich ein Drittel (33%) der befragten Berufstätigen würden ihren aktuellenArbeitgeber ganz "bestimmt" an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen, 30 Prozenthingegen nur "wahrscheinlich", und mehr als ein Drittel (37%) sogar nur mitgroßer Einschränkung oder gar nicht. Dies zeigt Zweierlei: erstens lohnt es sichfür Unternehmen, nicht nur unter Schülern und Studenten, sondern auch beibereits Berufstätigen für sich als Arbeitgeber zu werben (Berufstätige sindteils nicht sonderlich stark an ihren aktuellen Arbeitgeber gebunden). Zweitenszeigt sich aber auch: der Weg zu einem "Employer of Choice" endet nicht nacherfolgreichem Recruiting - dauerhaft Wunscharbeitgeber bleiben kann nur, werauch im Unternehmen kontinuierlich daran arbeitet.Employer-Branding-Strategien müssen funktionale und emotionale Aspekte derArbeitgeberattraktivität berücksichtigenGerade große Unternehmen machen oft noch den Fehler, sich beim Employer Brandingzu sehr auf die Stärke ihrer Unternehmensmarke zu verlassen. Die Kandidatenwünschen aber ein klares Gesicht als Arbeitgeber - eines, das Orientierungbietet, Vertrauen schafft und begeistert. Dies betrifft einerseits zentralefunktionale Aspekte, wie insbesondere Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit,Work-Life-Balance und spannende Arbeitsinhalte bzw. Herausforderungen. Ebensowichtig sind den Talenten aber auch emotionale und "zwischenmenschliche"Qualitäten der Arbeitgeber - allen voran Ehrlichkeit und Wertschätzung in denArbeitsbeziehungen. Auch hier fehlt es vielen Arbeitgebermarken bisher noch anProfil und wahrnehmbarer Stärke. Zugleich sind unterschiedliche Informations-und Kommunikationspräferenzen der Kandidaten zu berücksichtigen: in den älterenZielgruppen der berufstätigen Akademiker stehen beispielsweise Portale wie XINGoder LinkedIn hoch im Kurs. Jüngere Zielgruppen wie die Schüler wählenbeispielsweise gerne auch Formate wie YouTube oder Instagram, um sich übermögliche zukünftige Arbeitgeber zu informieren."Die Entwicklung überzeugender Employer-Branding-Strategien lässt sich nichtdurch Allerweltkonzepte und Gießkannenprinzipien ersetzen", sagt Dr. ThomasBittner. "Im Personalmarketing sollten Zielgruppenunterschiede unbedingt stärkerberücksichtigt werden - und damit verbunden auch verschiedene Präferenzen in derMediennutzung und bei der Akzeptanz unterschiedlicher Ansprache-Formate."Übergreifend wichtig ist: Employer Branding, Personalmarketing und CandidateExperience sollten ein integriertes, überzeugendes Gesamtbild ergeben - in derPraxis ist dies oft noch nicht der Fall. Als Arbeitgeber sollte zudem generellnur das versprochen werden, was später auch realistisch eingelöst werden kann.So kann beiderseitigen Enttäuschungen und dem "Arbeitgeber-Hopping" vorgebeugtwerden.Weitere StudieninformationenDie kompletten Ergebnisse der aktuellen Employer-Branding-Studie können direktüber die Organomics GmbH bezogen werden. Die Studie enthält zahlreiche weitereAnalysen und umfangreiche Differenzierungen nach fünf verschiedenen Zielgruppen:1. Schüler (Realschüler und Abiturienten), 2. Studenten (nach Fachrichtungen),3. Akademiker mit maximal fünf Jahren Berufserfahrung, 4. Akademiker mit mehrals fünf Jahren Berufserfahrung und 5. Berufstätige mit Ausbildung oder Lehre(ohne Studium). Einzelergebnisse liegen für 130 Arbeitgebermarken vor. Speziellfür die Versicherungsbranche wird zudem ein vertiefender Branchenreport mitzahlreichen internen und externen Benchmarks angeboten.Über OrganomicsDie Organomics GmbH ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut mitSitz in Köln. Das Unternehmen berät zu wichtigen Themen wieFührungsprofessionalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Customer Relations.Geschäftsführer der 2011 gegründeten Organomics GmbH ist der erfahreneManagement-Berater Dr. Thomas Bittner. Original-Content von: Organomics GmbH, übermittelt durch news aktuell