Deutschlands aufwändigste Kindershow feiert farbenfrohe Weltpremiere im Friedrichstadt-Palast Berlin

Berlin (ots) -'Spiel mit der Zeit' ist die teuerste und größte Kindershow inDeutschland. Einzigartig in diesen Dimensionen: Es spielen über 100Kinder für die Kinder, auch alle Hauptrollen. In nur einemVierteljahr von November bis Januar besuchen rund 80.000 Kids dasbunte Bühnenabenteuer.Die Weltpremiere ließen sich u.a. nicht entgehen:US-Schauspielerin Tami Stronach, die als Kindliche Kaiserin in 'Dieunendliche Geschichte' Millionen Kinder auf der ganzen Weltbegeisterte und eigens mit ihrer Familie aus New York anreiste. ImPalast traf die Herrscherin von Phantásien auf Oscar-RegisseurMichael Simon de Normier, Floriane und Fritzi Eichhorn (Das doppelteLottchen) und Arved Friese (Timm Thaler).Das junge Ensemble des Friedrichstadt-Palastes ist mit 250 Kidsund Teenagern aus über 20 Nationen das größte Kinder- undJugendensemble Europas. Es wurde mit dem Kulturpreis des LandesBerlin und vom Deutschen Kinderhilfswerk mit dem DeutschenKinderkulturpreis für herausragende Leistungen in der Arbeit mitKindern ausgezeichnet."Kinder finden sich öfter in Situationen wieder, die sie zunächstbeunruhigen, da sie so etwas noch nicht erlebt haben. DieSzenenwechsel durch einen Wackelkontakt sind hierauf eine Parabel,die den Kindern zeigt: Cool bleiben, Augen auf, zusammenhalten, dannwird das meist schon", so Intendant und Produzent Dr. Berndt Schmidt,von dem diesmal auch die Idee der Geschichte stammt. Das Buch schriebStefanie Froer, die bereits die erfolgreiche Kindershow 'Ganz schönanders' verfasste. Andreana Clemenz konnte nach 'Verrückte Sonne' zumzweiten Mal als Regisseurin gewonnen werden. Zum Kreativteam gehörenzudem die drei Komponisten Ali Askin, Peter Keller und MartinWingerath sowie José Luna (Kostümdesign), Jan Wünsche (Bühnenbild)und Chris Moylan (Licht- und Videodesign).Der Palast feiert zwei Premieren bei seinen Kindershows, da wegender Kinderarbeitsschutzgesetze zwei Spielbesetzungen mit jeweils über100 Kids für die 47 Aufführungen bis 31. Januar erforderlich sind.Weitere prominente Gäste waren: Marc Bator, Luise Befort, CarolineBeil, Winnie Böwe, Johannes Brandrup, Klaus Bresser, Bettina Cramer,Andreas Elsholz, Peter Escher, Yasmina Filali, Sebastian Fitzek,Ulrike Frank, Patrick Graf von Faber-Castell, Tamara Gräfin vonNayhauß, Sascha Grammel, Kate Hall, Dieter Hallervorden, JonasHämmerle, Rhea Harder-Vennewald, Isabell Horn, Henry Hübchen, EvaImhof, Peter Imhof, Wolfgang Lippert, MC Fitti, Rick Okon, GabyPapenburg, Katrin Wrobel, Björn Casapietra, Julia Richter, TinaRuland, Tobias Schenke, Bülent Sharif, Susan Sideropoulos, Detlef D!Soost, Jan Sosniok, Ludwig Trepte, Jördis Triebel, Benjamin & TimmiTrinks, Raphael Vogt, The BossHoss, Wolfgang Winkler, Natalia Wörner,Anastasia Zampounidis, Christiane zu Salm sowie zahlreicheExzellenzen der in Berlin vertretenen Botschaften.Pressekontakt:André PuchtaDirektor KommunikationFriedrichstadt-Palast BerlinFriedrichstraße 10710117 Berlin-MitteT +49 30 2326 2-201puchta@palast.berlinwww.palast.berlinOriginal-Content von: Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell