Deutschlands Vorreiter der Nachhaltigkeit gesucht (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ab dem 1. März starten die Wettbewerbe um den 10. DeutschenNachhaltigkeitspreis. Europas größte Auszeichnung für ökologischesund soziales Engagement prämiert vorbildlicheNachhaltigkeitsleistungen in Wirtschaft, Kommunen, Architektur undForschung. Die Preise werden am 8. Dezember 2017 im Rahmen einergroßen Jubiläumsgala in Düsseldorf vergeben."Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat sich in den vergangenenzehn Jahren zu einem Zentrum der Green Economy entwickelt. Erprämiert neues Denken, zeigt Pioniere und gibt Vorbildern eine Bühne.Das brauchen wir", sagt Bundesumweltminister a.D. Prof. Klaus Töpfer,erster Ehrenpreisträger und langjähriges Jurymitglied.Um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis können sich Unternehmenbewerben, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungenerfolgreich den ökologischen und sozialen Herausforderungen derZukunft stellen. Zur Teilnahme aufgerufen sind ferner Kommunen, dieim Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eine umfassendenachhaltige Stadtentwicklung betreiben und in den wichtigenThemenfeldern der Verwaltung erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekterealisieren.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreise Forschung wird zusammen mit demBundesministerium für Bildung und Forschung vergeben. Gesucht werdenin diesem Jahr innovative Projekte zum Thema Wasser, mit denen sichForscherinnen und Forscher aus deutschen Instituten, Hochschulen undUnternehmen bewerben können.Architekten und Bauherren sind zur Einreichung von Gebäudeeingeladen, die sich durch eine nachhaltige Bauweise, eineherausragende gestalterische Qualität und innovative Lösungsansätzeauszeichnen. Der Architekturpreis wird in Kooperation mit derDeutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. verliehen.Über die Sieger und Finalisten der Kategorien entscheidenunabhängige Expertenjurys unter dem Vorsitz von Prof. Dr. GüntherBachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung. DieJuroren bringen Perspektiven aus verschiedenen Fachgebieten,Zivilgesellschaft und Politik in den Entscheidungsprozess ein.Teilnahme und weitere Informationen unterwww.nachhaltigkeitspreis.deÜbersicht der Bewerbungsphasen nach KategorieDeutscher Nachhaltigkeitspreis Städte und Gemeinden - 01.03.2017 bis26.05.2017Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen - 13.02.2017 bis28.04.2017Deutscher Nachhaltigkeitspreis Forschung - 01.03.2017 bis 05.05.2017Deutscher Nachhaltigkeitspreis Bauen - 01.03.2017 bis 26.05.2017Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnungfür Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen undForschung. Mit fünf Wettbewerben (darunter der Next Economy Award für"grüne Gründer"), über 800 Bewerbern und 2.000 Gästen zu denVeranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Indiesem Jahr feiert der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sein 10-jährigesBestehen. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung DeutscherNachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung,kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen,zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag inDüsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zuden Themen nachhaltiger Entwicklung.