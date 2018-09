Deutschlands Top-Export nach Hollywood: Sebastian Koch zu Gast bei 3nach9 am Freitag (28.9.), 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - In seiner Darstellung ist er kompromisslos, seineSchauspielkunst ist gefragter denn je und macht ihn zu DeutschlandsTop-Export nach Hollywood: Sebastian Koch. "Werk ohne Autor" heißtsein aktueller hochgelobter Kinofilm und soll den Oscar in derKategorie bester nicht-englischsprachiger Film nach Deutschlandholen. Der gebürtige Stuttgarter spielte Andreas Baader, Klaus Mannund Richard Oetker, international arbeitete er u. a. mit StevenSpielberg, Tom Hanks oder Bruce Willis. Was der Unterschied zwischenHollywood und Deutschland ist und warum es ihn immer wieder in seineHeimat zieht, berichtet Sebastian Koch in der Radio Bremen-Talkshow3nach9 am Freitag (28.9.), 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgendeGäste: die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, dieSchauspielerin Veronica Ferres, den Schauspieler Thomas Kretschmann,den Unternehmer Frank Thelen, den Altersforscher Prof. Sven Voelpelund den Journalisten Jenke von Wilmsdorff.Annegret Kramp-KarrenbauerBodenständig, unprätentiös: Das sind zwei Attribute, die immerwieder genannt werden, wenn Menschen über Annegret Kramp-Karrenbauersprechen. Seit Februar 2018 ist sie die Generalsekretärin der CDU.Die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes trat schon in jungenJahren der Union bei und machte rasant Karriere. Warum die dreifacheMutter diese ohne die Unterstützung ihres Mannes nicht geschaffthätte und ob sie wirklich immer gelassen reagiert, wenn sie auf einemögliche Nachfolge von Angela Merkel angesprochen wird, erfahren wirim September bei 3nach9.Veronica FerresVeronica Ferres zählt ohne Frage zu Deutschlands Schauspiel-Elite.Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet kann sich die gebürtigeSolingerin mittlerweile aussuchen, welche Rollen sie in Deutschlandund auch international annehmen möchte. Bei 3nach9 erzählt Ferresüber finanzielle Durststrecken, über die Dreharbeiten zu ihrem neuenARD-Film "Unzertrennlich nach Verona" und warum sie aus Rückschlägenmehr als aus Erfolgen gelernt hat.Thomas Kretschmann"Ballon" heißt der aktuelle Kinofilm von Schauspieler ThomasKretschmann. Es geht um die reale Geschichte zweier Familien, die vorfast 40 Jahren mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR inden Westen fliehen wollten. Bei 3nach9 erinnert sich der in Dessaugeborene Schauspieler Thomas Kretschmann an seine eigene Flucht. ImAlter von 19 Jahren floh der ehemalige Leistungsschwimmer der DDRüber Ungarn, Jugoslawien und Österreich in die BundesrepublikDeutschland. Darüber und was er von der Zusammenarbeit mit AngelinaJolie und Tom Cruise berichten kann, berichtet er bei 3nach9.Frank ThelenMit 18 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen, es folgten fünfweitere Start-ups. Heute ist Frank Thelen Millionär und Investor beider Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen". Dort unterstützt erJungunternehmer und investiert in ihre Erfindungen. Warum derRheinländer mal eine Million D-Mark Schulden hatte, wie er esgeschafft hat, wieder so erfolgreich zu werden und wieso es unbedingtfliegende Taxis braucht, das erzählt Frank Thelen bei 3nach9.Prof. Dr. Sven VoelpelSven Voelpel ist Professor an der Jacobs University in Bremen undarbeitet als Altersforscher. Das mag auf den ersten Blick nichtbesonders spannend klingen, aber da ja angeblich alle älter als ihreVorfahren werden, könnte und sollte man sich mal angucken, was derehemals weltweit jüngste Professor zu sagen hat. Eine seiner Thesenlautet nämlich: "Wir werden im Laufe des Lebens immer glücklicher."Wie er darauf kommt? Das und noch viel mehr erzählt er bei 3nach9.Jenke von WilmsdorffEtwa jeder sechste Todesfall in Deutschland ist auf das Rauchenzurückzuführen. 37 Jahre lang hing er am Glimmstängel: Jenke vonWilmsdorff. Jetzt hat der Journalist der Sucht den Kampf angesagt undsich damit seiner wohl härtesten Prüfung gestellt: Mit dem Rauchenaufzuhören. Ob ihm dabei eher Psychologen oder Schamanen helfenkonnten und ob ein Nichtraucher-Käfig den erwünschten Erfolg brachte,erzählt der Reporter bei 3nach9Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell