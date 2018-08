Deutschlands Spitzenverdienerinnen: So erreichen weibliche Fachkräfte ein sechsstelliges Gehalt

Düsseldorf (ots) - Sie ziehen sich aus familiären Gründen häufigerals Männer aus dem Berufsleben zurück, arbeiten öfters in Teilzeitund sind seltener Führungskraft: Verglichen mit ihren männlichenKollegen erreichen weibliche Fachkräfte noch immer deutlich seltenerSpitzengehälter. Der StepStone Gehaltsplaner zeigt, unter welchenVoraussetzungen Frauen heute gute Aussichten auf ein sechsstelligesGehalt haben. Die Analyse, basierend auf mehr als 200.000Datensätzen, ergibt: Nur 16 Prozent aller Fachkräfte, die einJahresgehalt von mehr als 100.000 Euro im Jahr erzielen, sind Frauen.Deutschlands Spitzenverdienerinnen verdienen im Schnitt 130.700 EuroDer erste Schritt: Die richtige AusbildungSchon der Einstieg ins Berufsleben kann das spätere Gehaltentscheidend prägen. Spitzenverdienerinnen mit Promotion oderStaatsexamen liegen 6 Prozent (8.200 Euro) über demdurchschnittlichen Top-Gehalt. Auch die Fächerwahl im Studium willgut überlegt sein: Während unter den Top-VerdienerinnenWirtschaftswissenschaftlerinnen im Durchschnitt 124.200 Euroverdienen, erzielen weibliche Fachkräfte mit einem Abschluss in denIngenieurwissenschaften nochmals 20.000 Euro mehr im Jahr.Branche und Berufsfeld clever kombinierenMit durchschnittlich 166.500 Euro sichern sich weiblicheFachkräfte aus dem Baugewerbe und der Bauindustrie ein besondershohes Gehalt unter den Frauen mit sechsstelligem Verdienst. Auch inder Branche Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik werdenSpitzenverdienerinnen mit 145.500 Euro überdurchschnittlich hochbezahlt. Geht es um ein konkretes Berufsfeld, dann stechen besondersIngenieurinnen mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 148.100Euro hervor. Damit liegen sie im Schnitt sogar rund 4.000 Euro übereiner Geschäftsleiterin oder einem weiblichen Vorstandsmitglied.Personalverantwortung zahlt sich ausDie größten Chancen auf ein Spitzengehalt von mehr als 100.000Euro im Jahr haben weibliche Fachkräfte, die Personalverantwortungtragen. 66 Prozent aller Top-Verdienerinnen sind Führungskräfte.Dabei gilt: Je mehr Personalverantwortung jemand hat, desto höherfällt das Gehalt aus. So verdient eine weibliche Führungskraft mitPersonalverantwortung für mehr als 100 Mitarbeiter im Schnitt 35Prozent mehr als eine Vorgesetzte, die bis zu vier Mitarbeiterverantwortet. Insgesamt fühlt sich die Mehrheit aller weiblichenSpitzenverdienerinnen wohl mit ihrem Gehalt: 73 Prozent von ihnengeben an, zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein.Mehr Gehaltsinformationen liefert der StepStone Gehaltsplaner:www.stepstone.de/gehaltsplaner/fragebogenIn der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlenzugunsten einer besseren Lesbarkeit gerundet.Über den StepStone GehaltsplanerDie Online-Jobplattform StepStone bietet neben dem jährlichenStepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitere Serviceszum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der StepStone Gehaltsplaner, fürden Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt haben,der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche,Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichenGehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:www.stepstone.de/gehaltsplaner/fragebogenÜber StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStonebeschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5715/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell