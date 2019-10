Deutschlands Spitzenverdienerinnen: So erreichen Frauen ein sechsstelliges Gehalt

Düsseldorf (ots) - Sie ziehen sich für die Familie öfter alsMänner aus dem Berufsleben zurück, arbeiten häufiger in Teilzeit underreichen seltener Führungspositionen: Verglichen mit ihrenmännlichen Kollegen erreichen weibliche Fachkräfte noch immerdeutlich seltener Spitzengehälter. Nur 15 Prozent aller Fachkräfte,die ein Jahresgehalt von mehr als 100.000 Euro erzielen, sind Frauen.Sie verdienen im Schnitt 130.200 Euro. Das zeigt eine Analyse desStepStone Gehaltsplaners, der auf rund 200.000 Datensätzen basiert.Die Auswertung zeigt, unter welchen Voraussetzungen Frauen heute guteAussichten auf ein sechsstelliges Gehalt haben.Die richtige Ausbildung ist entscheidendSchon der Einstieg ins Berufsleben kann das spätere Gehaltentscheidend prägen. Mehr als die Hälfte der Top-Verdienerinnen habenmindestens einen Master- oder Diplomabschluss, 11 Prozent haben sogareinen Doktor-Titel. Spitzenverdienerinnen mit Promotion liegen sogar10 Prozent (12.700 Euro) über dem durchschnittlichen Top-Gehalt. Nurein Viertel der Top-Verdienerinnen hat keinen akademischenHintergrund. Diejenigen, die es auch ohne Hochschulabschluss in die100.000-Euro-Liga schaffen, verdienen nur geringfügig weniger als derDurchschnitt (-2 Prozent).100.000 Euro: Welcher Job in welcher Branche?Mit durchschnittlich 146.000 Euro sichern sich Frauen in derBaubranche ein besonders hohes Gehalt unter den Frauen mitsechsstelligem Verdienst. Auch im Bereich Maschinenbau werdenSpitzenverdienerinnen mit im Schnitt 136.100 Euroüberdurchschnittlich gut bezahlt. Geht es um einen konkretenJobtitel, dann stechen besonders Chief Information Officers (CIO) miteinem durchschnittlichen Jahresgehalt von 183.000 Euro hervor. Damitliegen sie im Schnitt rund 7.000 Euro über dem Verdienst einesweiblichen Vice Presidents. Aber auch Vertriebschefinnen (134.900Euro) und Personalleiterinnen (131.800 Euro) verdienen innerhalb derGruppe der Spitzenverdienerinnen überdurchschnittlich gut.Berufserfahrung und Personalverantwortung zahlen sich ausDie größten Chancen auf ein Spitzengehalt von mehr als 100.000Euro im Jahr haben weibliche Fachkräfte, die Personalverantwortungtragen. 83 Prozent aller Top-Verdienerinnen sind Führungskräfte.Dabei gilt: Je mehr Verantwortung jemand hat, desto höher fällt dasGehalt aus. So verdient eine weibliche Führungskraft im Vorstand imSchnitt 37 Prozent mehr als eine Teamleiterin. FürBerufseinsteigerinnen hingegen ist es naturgemäß schwer, die 100.000Euro-Grenze zu überschreiten: Rund drei von vier Großverdienerinnen(73 Prozent) verfügen über mindestens zehn Jahre Berufserfahrung,weitere 18 Prozent sind seit wenigstens sechs Jahren im Job. InDüsseldorf, Frankfurt am Main und Berlin liegen die Gehälter derSpitzenverdienerinnen mit über 135.000 Euro besonders hoch.Mehr Gehaltsinformationen: www.stepstone.de/gehaltsplanerAktuelle StepStone Studien: www.stepstone.de/wissenÜber den StepStone GehaltsplanerDie Online-Jobplattform StepStone bietet neben dem jährlichenStepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitere Serviceszum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der StepStone Gehaltsplaner, fürden Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt haben,der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche,Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichenGehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:www.stepstone.de/gehaltsplanerPressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell