Costa de Sol, Spanien (ots) -Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel setzt sich im Online-Votingunter allen 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten gegen zwölf weitereAthleten durch, darunter die Doppel-Olympiasieger Laura Dahlmeier,Eric Frenzel und Francesco Friedrich sowie dieLeichtathletik-Europameister Arthur Abele und Gesa Krause /Auszeichnung ist emotionaler Höhepunkt beim Sporthilfe Club derBesten im Aldiana Club Costa del Sol / smart und Aldiana-Reise alsHauptpreisDeutschlands Spitzensportler haben entschieden: Kristina Vogel ist"Die Beste 2018". Die im Juni schwer verunglückte Bahnradfahrerintritt die Nachfolge von Speerwerfer Johannes Vetter an. Neben derAuszeichnung erhält Vogel einen smart EQ, den das Unternehmengemeinsam mit der Athletin auf ihre besonderen Bedürfnisse anpassenwird. Aldiana lädt Vogel darüber hinaus zu einem einwöchigenAufenthalt in einen ihrer Clubs ein.Die Wahl von Kristina Vogel ergab sich aus einem zweistufigenWahlverfahren. Im ersten Wahlgang hatte eine Jury bestehend aus denAthletenvertretern der Sportfachverbände aus einer Longlist mit rund200 Athleten aus 38 Sportarten 13 Athleten nominiert. Im zweitenWahlgang wurden diese 13 Nominierten per Online-Voting allen 4.000sporthilfe-geförderten Athleten zur Wahl gestellt.Nominees (in alphabetischer Reihenfolge)Arthur Abele (Leichtathletik)Sebastian Brendel (Kanurennsport)Laura Dahlmeier (Biathlon)Thomas Dreßen (Ski Alpin)Eric Frenzel (Nord. Kombination)Francesco Friedrich (Bobsport)Jan Frodeno (Triathlon)Max Hartung (Fechten)Gesa Krause (Leichtathletik)Arnd Peiffer (Biathlon)Markus Rehm (Para-Leichtathletik)Aljona Savchenko (Eiskunstlauf)Kristina Vogel (Bahnrad)Auszeichnung emotionaler Höhepunkt beim Sporthilfe Club der BestenDie Auszeichnung von Kristina Vogel, die per Live-Schalte diestimmungsvolle Gala im Aldiana Club Costa del Sol in Andalusienmitverfolgte, war der emotionale Höhepunkt des Sporthilfe Club derBesten, einer weltweit einmaligen Urlaubs- und Eventwoche fürDeutschlands erfolgreichste Athleten eines Jahres, an der neben denMedaillengewinnern der Olympischen Spiele in PyeongChang auchzahlreiche erfolgreiche Leichtathleten, Ruderer, Kanuten, Radsportlersowie Athleten anderer Sportarten teilnehmen.Unplugged-Konzert mit Lena Meyer-LandrutVom 23. bis 30. September konnten die gut 80 anwesendenSpitzensportler bei verschiedenen Workshops unter der Anleitung vonExperten aktiv werden. Beachvolleyball mit Britta Büthe und SaraNiedrig, Kanu-Wellenreiten mit internationalen Profis oderE-Bike-Touren zum nahe gelegenen Felsen von Gibraltar standen dabeiebenso auf dem Programm wie Sport-Turniere. Abends sorgten zwei Galasund ein exklusives Unplugged-Konzert mit Lena Meyer-Landrut fürStimmung unter Deutschlands besten Athleten. Auch der Late Night Talkmit Dr. Ijad Madisch, CEO des Onlinenetzwerks ResearchGate fürWissenschaftler und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung stießbei den Athleten auf großes Interesse.Mit dem Sporthilfe Club der Besten honoriert die DeutscheSporthilfe als Veranstalter die großartigen Erfolge deutscherAthleten. Als Top-Partner der Veranstaltung ermöglichen Aldiana,smart, die Zurich Versicherung und die DFL Deutsche Fußball Liga alsPremium-Partner der Sporthilfe dieses besondere Event fürDeutschlands beste Athleten. Als offizieller Ausrüster unterstütztadidas die Veranstaltung.Weitere Informationen zum Sporthilfe Club der Bestenwww.sporthilfe.de/clubderbestenfacebook.com/deutschesporthilfeinstagram.com/sporthilfetwitter.com/sporthilfe#sporthilfeclubderbestenHonorarfreies Foto- und VideomaterialEin aktuelles Interview mit Kristina Vogel, sowie einen Beitragzum Abend, Highlight-Clips zur Woche und Rohmaterial bietetSporthilfe-Partner SPORTTOTAL an. Das Videomaterial ist abrufbarunter: https://scdb2018.atmosphere.zone/ . Ansprechpartner istSebastian Egelhoff, Mail: sebastian.egelhoff@icloud.com, Tel.: +49(0) 172 84 85 928.Das dpa-Tochterunternehmen picture alliance stellt als Medien- undFotopartner der Deutschen Sporthilfe eine große Auswahl honorarfreierBilder von der Veranstaltung in ihrem Portal zum Download zurVerfügung sowie unterhttps://www.picdrop.de/picture-alliance/xXb9nhCNCk (Password:daily2018). Ansprechpartner ist Kenneth J. Flora-Comia, Mail:Flora-Comia.Kenny@dpa.com, Tel.: +49 (0) 157 89 21 72 23