Deutschlands Sitz im UN-Sicherheitsrat / Welthungerhilfe: Humanitäres Völkerrecht muss durchgesetzt werden

Bonn / Berlin (ots) - Die Welthungerhilfe erwartet von derBundesregierung, dass sie den zweijährigen Sitz im UN-Sicherheitsratnutzt, um der drohenden Aushöhlung des humanitären Völkerrechtsentgegenzuwirken. Der Zugang zu Menschen in Not wird immer stärkereingeschränkt und die Helfer werden selbst zunehmend Opfer vonAngriffen und Entführungen. Allein 2016 kamen 201 Mitarbeiter derVereinten Nationen oder anderer Organisationen ums Leben. Außerdemdarf Hunger nicht weiter systematisch als Kriegsmethode eingesetztwerden wie es im Jemen oder in Syrien geschieht."Das humanitäre Völkerrecht wird in vielen Krisenregionen jedenTag mit Füßen getreten. Deutschland sollte sich mit andereneuropäischen Partnern dafür einsetzen, dass dieses Rechtinternational wieder durchgesetzt wird. Die vier Genfer Konventionenwerden nächstes Jahr 70 Jahre alt - aber die Anschläge und Angriffeauf Helfer nehmen ebenso zu wie das Aushungern ganzer Regionen imRahmen einer Kriegsstrategie. Wir brauchen dringend politischeLösungen, um dauerhaft Frieden und Stabilität zu erreichen. 80Prozent der humanitären Hilfe findet heute in Kriegs- undKonfliktregionen statt", betont Mathias Mogge, Generalsekretär derWelthungerhilfe.Deutschland sollte sich außerdem dafür einsetzen, dass dievergessenen Krisen in Somalia, der Zentralafrikanischen Republik oderdem Südsudan wieder stärker auf die politische Tagesordnung gesetztwerden. Dort spielen sich die schlimmsten humanitären Katastrophenunbeachtet von der Weltöffentlichkeit ab. Gleichzeitig ist dieFinanzierung von Hilfe für diese Regionen immer wieder gefährdet.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 22 88 - 640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell