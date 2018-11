Deutschlands Nummer 1 der Flugportale: McFlight.de gewinnt großen Vergleich vor Expedia und Check24 (FOTO)

Aschaffenburg (ots) -McFlight.de aus Aschaffenburg ist die Nummer 1 unter denFlugportalen in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines großenVergleichs von 18 Portalen durch den Branchenspezialisten First Class& More für die "Wirtschaftswoche". Bei ihrem Test wählten dieExperten von First Class & More einen kundenfreundlichen Weg. Sietesteten nicht nur Preise, Prozesse und Zusatzkosten, sondern auchden Nerv-Faktor der Portale. Schlechter benotet wurden jene Portale,die den Kunden unnötige Versicherungen und teure Zusatzleistungenaufdrängen, um viel Geld zu verdienen. Das macht McFlight.de nicht.Das Portal konzentriere sich auf das, was die Kunden suchen: eingünstiges Flugticket und eine gute Verbindung.First Class & More hat für die "Wirtschaftswoche" 18 Flugportaleuntersucht. Die Anbieter wurden für die Studie in vier verschiedenenKategorien getestet: Eingabemaske und Suchergebnisse,Suchgeschwindigkeit, Preis sowie Buchungsprozess und Zusatzkosten.Das Ergebnis: Ein Ranking, das bestimmte Flugportale empfiehlt, abervor Anbietern warnt, die mit Zusatzleistungen möglichst viel Geld derKunden kassieren wollen.Auf dem ersten Platz der Rangliste steht das deutsche PortalMcFlight.de. Das Portal kommt im Vergleich mit den großenWettbewerbern wie fluege.de, Expedia oder Check24 etwas unscheinbardaher, hat die Tester aber in allen Kategorien überzeugt. DieSuchergebnisse werden schnell angezeigt, ein Angebot enthält immerverschiedene Zeit-Optionen und den Kunden werden keine unnötigenVersicherungen oder andere zusätzliche Leistungen aufgedrängt.Neben McFlight.de erhält nur das US-Portal Expedia in demVergleich die Note "sehr gut". McFlight-Geschäftsführer Stefan Knauffreut sich über das Ergebnis der Studie: "Wir verfügen über großeErfahrung im Flugverkauf und wissen, was unsere Kunden wünschen. Wirarbeiten nicht mit versteckten Zusatzkosten und Versicherungen, diekeiner braucht". Zusatzkosten sind häufig versteckt: So hat dieStudie ermittelt, dass ein Anbieter für die günstigsten Preisevoraussetzt, dass die Nutzer den Flug mit der hauseigenen Kreditkartebezahlen. Tun sie dies nicht, steigt der Preis laut"Wirtschaftswoche" in der Economy-Class schon mal um bis zu 60 Euro.Zur Studie schreibt die Wirtschaftswoche: Im Auftrag derWirtschaftswoche hat die First Class & More Knowledge GmbH 18verschiedene Online-Flugbuchungsportale untersucht. Betrachtet wurdensowohl reine Flugbuchungsportale und auch Online-Reisebüros oderVergleichsseiten, die unter anderem Flugpreise vergleichen. So sollein möglichst breites Anbieterfeld abgedeckt werden. Die Anbieterwurden in vier Hauptkategorien getestet, die unterschiedlichgewichtet wurden: Eingabemaske und Suchergebnisse (mit einerGewichtung von 20%), Suchgeschwindigkeit (20%), Preis (30%),Buchungsprozess und Zusatzkosten (30%). Die vier Hauptkategorienselbst sind zum Teil ebenfalls in Unterkategorien mit einerbestimmten Gewichtung gegliedert.Pressekontakt:McFlight.de GmbH, Stefan KnaufTel. 06021 - 150 750 10service@mcflight.deOriginal-Content von: McFlight.de, übermittelt durch news aktuell