Deutschlands Nahrungsmittel Nummer Eins neu definiert / WHOLE & PURE erobert Deutschlands Supermärkte mit reinstem, purem Brotgenuss

Berlin (ots) - Mit WHOLE & PURE lässt sich gesunde Ernährungerstmals alltagstauglich gestalten, denn ohne den Zusatz von Mehl undHefe sowie frei von Zusatzstoffen, nur mit gesundem, nährstoffreichemHafer und natürlichen Ölsaaten gebacken, passt die Brot-Revolutionperfekt zu einer bewussten, ausgewogenen und modernen Ernährung.Gesunde Ernährung hat in der heutigen Zeit einen besonders hohenStellenwert. Gerade bei dem Lieblingsnahrungsmittel der Deutschen,dem Brot, legen Verbraucher zunehmend Wert auf eine gute Qualität beibestem Geschmack. Im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche mehr als80 Kilogramm Brot pro Jahr. Für alle Freunde des puren Brotgenussesgibt es nun WHOLE & PURE in den deutschen Supermärkten. WHOLE & PUREist ein Brot ganz ohne Mehl und Hefe sowie frei von Zusatzstoffen,das von dem Experten für beste Backwaren und innovative Konzepte, Lanouvelle Boulangerie (LnB) aus Berlin, entwickelt wurde, umnachhaltige, ernährungsbewusste Produkte auch imLebensmitteleinzelhandel anzubieten. Damit zeigt WHOLE & PURE, dassbereits ein Supermarktbesuch einen wertvollen Beitrag zu einemgesundheitsbewussten Ernährungsplan ermöglicht und gesunde Ernährungnicht nur mit Einschränkungen und viel Aufwand verbunden ist.WHOLE & PURE: der reinste, pure Brotgenuss erstmals im SupermarktWHOLE & PURE ist hierzulande das erste und einzige Brot seiner Artim Supermarkt, denn bislang gibt es Power-Brote nur zum Selberbackenund vereinzelt beim Bäcker. Die Brot-Innovation enthält weder Mehlnoch Hefe und ist nur mit gesunden, nährstoffreichenHafervollkornflocken (20 Prozent) und natürlichen Ölsaaten (30Prozent) gebacken. Zugleich überzeugt das haferbasierte Vollwertbrotmit Kürbis- und Sonnenblumenkernen mit einem nussigen, leichtsüßlichen Geschmack. Die Herstellung aus reinen Körnern und Saatensorgt für einen hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen,Spurenelementen und Ballaststoffen sowie für eine ausgewogeneProteinversorgung beim Verzehr. Die ebenfalls enthaltenenOmega-3-Fettsäuren schützen die Herz-Kreislauf-Funktion.Haferbasiertes Vollwertbrot als Antwort auf steigendes Bewusstseinfür eine gesunde ErnährungDer Anteil der Deutschen, die sich zu einem gesunden undnachhaltigen Lebensstil bekennen, wächst stetig. "AnspruchsvolleVerbraucher achten heute verstärkt darauf, sich ausgewogen undzugleich genussorientiert zu ernähren. Unser WHOLE & PURE-Brot passtperfekt zu einer bewussten und modernen Ernährung und dies bestätigtauch das gute Kunden-Feedback", zieht Robert Ozmec, LeiterVertrieb/Marketing und Mitglied der Geschäftsführung von LnB, eineerste positive Bilanz seit der Einführung im Herbst 2016. Bereitsjetzt ist WHOLE & PURE in Deutschland flächendeckend bei bundesweitenHandelsketten wie EDEKA, REWE oder Filialen der METRO mit Backshopverfügbar. Geplant ist, WHOLE & PURE noch in diesem Jahr in weiterennational vertretenen Handelsketten sowie LekkerlandTankstellen-Shops, mit insgesamt ca. 1.500 Märkten, zu präsentieren.Weitere Informationen unterhttp://www.lnb-backwaren.de/innovation/whole-pureProduktsteckbrief:- Ohne Mehl und Hefe gebacken- Haferbrot mit 30 % Ölsaaten, 20 % Hafervollkornflocken- Wasser, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen- Sojaflocken, Flohsamen, Sesam, Backhonig, Rapsöl- Meersalz, gepuffter Roggen, gepuffter Dinkel, Roggenmalzkeime- Gewürze- 500 g, unverbindliche Preisempfehlung: 3,99 Euro- Das haferbasierte Vollwertbrot ist bei zahlreichen Partnern imLebensmitteleinzelhandel verfügbar.Über WHOLE & PURE:WHOLE & PURE ist seit September 2016 im deutschenLebensmitteleinzelhandel (LEH) erhältlich und ist die jüngsteErgänzung im "HöchstGenuss"-Sortiment von La nouvelle Boulangerie(LnB), dem Experten für beste Backwaren und innovative Konzepte.Unter dem Siegel "HöchstGenuss" bietet LnB nachhaltige,ernährungsbewusste Produkte an, die von den besten TraditionsbäckernEuropas zum Teil in Handarbeit nach uralten Rezepten exklusive fürLnB gefertigt werden. Das Erfolgsrezept von WHOLE & PURE setzt sichaus dem Qualitäts-Dreiklang aus guten Zutaten, gutem Geschmack undguten Kalorien zusammen. Das haferbasierte Vollwertbrot ist beizahlreichen Partnern im LEH verfügbar. Seit mehr als 30 Jahrenentwickelt das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Berlin unterder Führung der Firmengründer Markus Frenkel und Sabine Eckerdt besteBackwaren und innovative Konzepte.