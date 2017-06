Deutschlands Mittelständler so zuversichtlich wie seit Jahren nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Mittelständler sehen nach einem guten Start ins Jahr für die nächsten sechs Monate weiteres Wachstumspotenzial.



In der Frühjahrserhebung des Bankenverbandes BVR und der DZ Bank bewerten fast 90 Prozent der 1500 repräsentativ befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als "sehr gut" oder "gut". Überwiegend erwarten die Firmen, dass sich ihre Geschäfte im nächsten halben Jahr weiter verbessern werden.

So optimistisch habe sich der deutsche Mittelstand in Summe seit drei Jahren nicht mehr gezeigt, konstatieren die Autoren. Viele Unternehmen wollen investieren und weiteres Personal einstellen. Ein wachsendes Problem sei jedoch der Mangel an Fachkräften./ben/DP/he