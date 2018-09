Deutschlands Lieblingskino 2018: Moviepilot bittet wieder zur Wahl / Moviepilot startet zum 2. Mal die Abstimmung zu Deutschlands Lieblingskino

Berlin (ots) - Auf www.deutschlandslieblingskino.de können vom10.09.2018 bis 11.10.2018 alle Kinofans für DeutschlandsLieblingskino 2018 abstimmen. Die Top 100 setzt sich aus den Kinosmit den meisten Votes zusammen und wird Mitte Oktober präsentiert.Diese Kinos haben dann die Gelegenheit, sich bei einer Fachjury umden Titel Deutschlands Lieblingskino 2018 zu bewerben. DasLieblingskino des Jahres wird erneut im Umfeld der Münchner Filmwoche2019 gekürt.Die Kinobetreiber werden wie im letzten Jahr durch eine direkteAnsprache unmittelbar in die Bewerbung der Wahl zu DeutschlandsLieblingskino eingebunden. "Bereits 2017 konnten wir beobachten, mitwelcher Leidenschaft und Persönlichkeit die Kinobetreiber sich um ihrPublikum bemühen. Die Aktion wurde hervorragend aufgenommen.Gemeinsam mit den Kinos haben wir über 3,2 Millionen Menschenerreicht", so Ines Walk, Chefredakteurin von moviepilot.Mit rund 6 Millionen Portal-Besuchern monatlich und über 3,7Millionen Fans und Followern in den sozialen Netzwerken setztmoviepilot neben der Präsenz in den Kinos vor allem auf eine digitaleBewerbung. "In den letzten sechs Jahren sind dem Kino über 35 %Besucher der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren verlorengegangen. Das Streaming auf der heimischen Couch wird immerpopulärer. Wir moviepiloten lieben das Kino, nur dort können wirwirklich große Bilder sehen. Deshalb wollen wir besonders dieseZielgruppe mit der Aktion Deutschlands Lieblingskino wieder für dievielen deutschen Leinwände begeistern und damit zugleich dem Kino alswichtigem Kulturort zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen."Gesponsert wird die Aktion durch Motorola Mobility Deutschland.Mit dem Ziel, die besten Mobilfunkgeräte der Welt zu erfinden, istMotorola ständig auf der Suche nach visionären Ideen, um diese mitbereits ausgereiften Technologien zu vereinen.Über moviepilotDeutschlands größte Film-Community moviepilot wurde 2007 gegründetund widmet sich täglich Nachrichten aus der Film- und Serienwelt. DasPortal verfügt über eine aktive Community von über 450.000angemeldeten Mitgliedern und erreicht dank starker SocialMedia-Ausrichtung 1 Millionen YouTube-Abonnenten und allein aufFacebook über 2 Millionen Fans. Dazu kommen Twitter, Instagram sowiePinterest. Moviepilot empfiehlt auf Basis von über 28 MillionenBewertungen zu 95.000 Filmen und 9.500 Serien jedem MitgliedEntertainment nach seinem Geschmack. Moviepilot zählt seit 2014 zuden Marken von Webedia in Deutschland.Pressekontakt:Andrea WögerSenior Redakteurin / Projektleiterin Deutschlands Lieblingskino+49 (0)30 200 954 8-514info@deutschlandslieblingskino.deWebedia GmbH DeutschlandCuvrystraße 3-4 10997Berlin+49 (0)30 2009548 - 300Original-Content von: moviepilot, übermittelt durch news aktuell