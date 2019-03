Deutschlands Kundensieger 2019 / Verbrauchervotum: Deutschlands stärkste Marken und Anbieter - Kundensieger in sieben Kategorien

Finanztrends Video zu



Hamburg/Köln (ots) - Starke Marken wecken Emotionen und sind fürden Verbraucher ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüberanderen Produkten und Dienstleistungen. Welche Marken erfüllen aberdie Ansprüche und Erwartungen der Kunden am besten? Welche stehenaktuell am höchsten im Kurs und sind deshalb "DeutschlandsKundensieger 2019"? Antworten gibt eine große Verbraucherbefragungdes Deutschen Instituts für Service-Qualität und desNachrichtensenders n-tv (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld,Mittwoch, 13. März 2019, 18:35 Uhr / Print-Hinweis: Supplement derZeitschrift DISQ-TEST, Ausgabe 01/2019, ab 28. März imZeitschriftenhandel).Kunden bewerteten 1.144 Marken und Unternehmen in 53 Branchen -neben klassischen Sparten der Konsumgüterindustrie auch ausgewählte,spezielle Branchen; nur die besten Marken sichern sich dieAuszeichnung "Deutschlands Kundensieger". Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität:"Beliebtheit, Vertrauen und Weiterempfehlungsbereitschaft ergebensich aus dem Kern einer Marke. Die Einschätzung jedes Konsumenten istsehr individuell, aber die Befragung mit mehr als 63.000Kundenmeinungen zeichnet im Ergebnis ein klares Bild."Mitinitiator des Awards ist n-tv Nachrichtenfernsehen. JochenDietrich, Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, hebt hervor: "Dasn-tv-Programm orientiert sich kontinuierlich am Verbraucher. Dasumfasst auch die seriöse und kompetente Berichterstattung überMeinungen und Trends, wofür die große Kundenbefragung ein gutesBeispiel ist. Die Auszeichnung der besten Marken ist somit eineNachricht vom Konsumenten für den Konsumenten."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegtenVerbraucherbefragung über ein Online-Panel äußerten sich rund 63.000Kunden zu drei wesentlichen Faktoren. Im Fokus stand dieGesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich ausAspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image,Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produktsoder der Dienstleistung bildet. Zudem flossen in das Gesamtergebnisdie Wiederwahlabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft ein. In derfinalen Auswertung wurden alle Unternehmen bzw. Markenberücksichtigt, zu denen sich mindestens 80 Kunden geäußert hatten.Die drei Besten jeder Branche sind "Deutschlands Kundensieger 2019".Deutschlands Kundensieger 2019Kategorie (alphabet.) Preisträger (alphabet.)MOBILITÄT:Autohersteller BMW, Mercedes-Benz,ToyotaAutomobilzubehör & Fahrzeugpflege Dr. Wack, Liqui Moly,SonaxBahnreisen Erixx, Metronom,WestfalenbahnMotorradhersteller BMW Motorrad, Harley-Davidson, YamahaSee- & Küstenschifffahrt BSB Bodensee-Schiffs-betriebe, Helgoline,SyltfähreSPORT & FREIZEIT:Action-Kameras Garmin, GoPro, SonyComputer- & Gaming-Zubehör AMD, BanQ, LogitechFahrradhersteller Cube, Merida, StevensFitnessgeräte Cardiostrong, Kettler,TaurusOutdoor-Equipment Fjällräven, Mammut,The North FaceSport-Equipment Adidas, Nike, PumaVirenschutz Avira, Bitdefender,Kaspersky LabWanderschuhe Dachstein, Lowa, MeindlHAUS & GARTEN:Baustoffe Knauf, Rockwool, YtongBodenbeläge Haro, Parador, VorwerkEmpfangstechnik Hama, Technisat,WentronicFarben & Tapeten Alpina Farben, Brillux,Erfurt & SohnFertiggaragen Juwel Fertiggaragen,Pfaff Fertiggaragen, ZapfMassivhausbau Arge-Haus, BaumeisterHaus, HelmaMassivholzmöbel Hülsta, ThielemeyerMarkenmöbel, VoglauerPolstermöbel Musterring, Rolf Benz,StresslessPrivate Wach- & Sicherheitsdienste Dussmann ServiceDeutschland, PiepenbrockSicherheit, WISAG Sicher-heit & ServiceSaunahersteller B+S Finnland Sauna,Erdmann, KlafsSicherheit Abus, Burg-Wächter, DomSonnenschutzsysteme (Spez.) Jarolift, Markilux,WeinorTextilien Bad, Tisch & Bett Cawö, Möve, VossenWerkzeuge Bosch, Festool, StihlWintergärten & Terrassendächer (Spez.) ATB Ahaus (ehem. MatecBauelemente), Sunshine,WIGA SunLEBENSMITTEL:Biermarken Beck's, Krombacher,RadebergerFleisch- & Wurstwaren Böklunder, Gutfried,Rügenwalder MühleFruchtsäfte Granini, Punica,ValensinaGlutenfreie Lebensmittel Bauckhof, Schär,Seitz GlutenfreiKaffee & Tee Dallmayr, Tchibo,TeekanneKonfitüre & Brotaufstrich Nudossi, Nutella,SchwartauMineralwasser Gerolsteiner, Vilsa, VioSalate & Fischprodukte Homann, Nadler, PoppSportnahrung Body Attack, DextroEnergy, Power BarSuppen Lacroix, Lenas Küche,MaggiVegetarische & vegane Lebensmittel (Spez.) 