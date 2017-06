Deutschlands Hobbygärtner: Size does not matter!

Heidelberg (ots) -Egal, ob fünf oder 500 Quadratmeter: Wie engagiert und mit welchenAnsprüchen Deutschlands Hobbygärtner in ihren "Grünen Oasen" zu Werkegehen, hängt nicht von objektiven Faktoren wie ihrem Alter oderGeschlecht oder eben der Größe des Gartens ab. Vielmehr macheneinstellungsbezogene Merkmale sowie spezielle Bedürfnisse undAnforderungen an gartenspezifische Geräte und Einkaufskanäle denUnterschied!Das ist eines der Kernergebnisse der Studie "Ausweitung derKampfzone", die die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschungfür den Gardening Sektor aufgelegt hat.Die repräsentative Untersuchung teilt Deutschlands Hobbygärtner ininsgesamt vier distinkte Segmente ein ("Naturnahe","Perfektionisten", "Genießer" und "Pragmatiker") und versieht sie mitentsprechenden Personas. Das, was die Typen voneinanderunterscheidet, sind dabei keine demografischen Merkmale, wie etwa dasAlter oder das Geschlecht der Hobbygärtner. Sondernpsychologisch-motivationale Aspekte, wie die jeweilige Relevanz desGartens für den eigenen Lebensstil und die ganz spezifische Funktion,die Gärtnern als Hobby für die Menschen innehat. Schließlich spielennoch konsumbezogene Faktoren wie die Wahl des Einkaufskanals einezentrale Rolle.Ein weiterer Befund der Studie: Trotz des allgemeinenNachhaltigkeitstrends findet sich unter den vier grundsätzlichenGärtnertypen lediglich ein Segment, das ganzheitlich tickt: Für denHobbygärtnertyp der "Naturnahen" ist der Garten in diesem Sinne einsich selbstregulierendes Biotop, der ausschließlich mit ökologischunbedenklichem und chemiefreiem Dünger bearbeitet werden darf.Gärtnern sollte für dieses leidenschaftliche Hobbygärtner-Segmentzudem einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, zum Beispiel durch UrbanGardening. Während die "Naturnahen" bei Gartengeräten hohen Wert aufQualität und gute After Sales Services legen, sind sie eherdesinteressiert an Gartendekoration - dies untergräbt denBiotop-Gedanken. Die Rolle, die Gärtnern für dieses Segment spielt:Es dient als Ausgleich zum Job in der Natur und fungiert alswillkommene Gelegenheit, verloren geglaubte Kulturtechniken wieder zuerlangen. In den Gartenfachmarkt gehen sie am ehesten, um Produkte zuvergleichen. Gartenzubehör wird am liebsten bei Spezialanbietern imInternet eingekauft.Diesem Gärtnertyp stehen zum Beispiel die "Genießer" gegenüber.Der Garten dient diesem Hobbygärtner-Segment eher als eine Arterweitertes Wohnzimmer für die ganze Familie und Wellness Oase.Gärtnern als körperliche Aktivität ist für sie unwichtig, sieerfreuen sich eher am Ergebnis der Arbeiten. Der Garten sollEntspannung bringen, aber dabei nicht zu viel Arbeit machen. ImInternet und in Gartenfachmärkten sind "Genießer" eher unterwegs, umsich inspirieren zu lassen. Eingekauft wird dann meist im Bau- oderSupermarkt - und das gerne preisbewusst.Für die repräsentative Studie wurden insgesamt 1.000 privateHobbygärtner in Deutschland online befragt. Zudem wurden ausgewählteVertreter der einzelnen Gärtnertypen ethnografisch in ihren Gärteninterviewt. Vorab wurden Experten im Bereich Gardening interviewt, umrelevante Konsumentenbedürfnisse und Anforderungen rund um Garten,Gartenbedarf und einschlägigem Handel zu identifizieren. DieGesellschaft für Innovative Marktforschung ist ein internationalagierendes Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Heidelberg undNiederlassungen in Berlin, Lyon, Zürich und Shanghai.Pressekontakt:Frank Luschnat06221 83 28 85f.luschnat@g-i-m.comOriginal-Content von: GIM - Ges. f. Innovative Marktforschung, übermittelt durch news aktuell