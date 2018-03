Deutschlands Eisenbaner mit Herz auf einen Blick / Bahnkunden-Galerie komplett / Siegerkür am 17. April (FOTO)

Berlin (ots) -Im Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz" stehen dieLieblingseisenbahner der Bahnkunden fest: 103 Bahnmitarbeiter ausfast allen Bundesländern hat die Allianz pro Schiene seit demEinsendeschluss am 31. Januar identifiziert. Grundlage allerNominierungen sind Reisegeschichten der Fahrgäste, die damit ihrepersönlichen Bahnmitarbeiter für den Titel vorgeschlagen haben. Imlaufenden Wettbewerbsjahr sind rund 200 Bahnkundenvorschläge bei derAllianz pro Schiene eingegangen. Am 17. April gibt die Jury dieSieger bekannt.Vollbremsungen, blinde Passagiere, HerzinfarkteIm Wettbewerbsjahr mussten die nominierten Eisenbahner undEisenbahnerinnen große Abenteuer bestehen: Schläfer im Gleisbettzwangen zur Vollbremsung, blinde Passagiere, Herzinfarkte oderrandalierende Hooligans forderten Lokführern und Zugbegleiternmenschliche Höchstleistungen ab, und auch Katastrophen wieeingeklemmte Teddys hielten die Service-Teams in Atem. Zwischen denJahren meisterte das Bordpersonal von ICEs und Nahverkehrszügenaußerdem drei Orkane und Zugunglücke in Bayern undNordrhein-Westfalen. So bildet der Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz"inzwischen zuverlässig ab, welche Großereignisse auf dem deutschenSchienennetz die Pendler am meisten beschäftigen. Aus dem Kreisdieser 103 Titelkandidaten wird eine Jury ausEisenbahngewerkschaften, Fahrgastverbänden und Verkehrsclubs am 17.April 2018 die Sieger bestimmen.Bahnkundengeschichten aus fast allen BundesländernDie diesjährigen Kandidaten kommen aus fast allen Bundesländern.In Niedersachsen arbeiten die meisten Vorzeige-Eisenbahner (20),gefolgt von Nordrhein-Westfalen (15), Berlin-Brandenburg (15) undBayern (14). Unter den Bahnkundenlieblingen stellen die Mitarbeiterder Deutschen Bahn mehr als die Hälfte: Von 103 Kandidaten für denTitel Eisenbahner mit Herz arbeiten 62 für die Deutsche Bahn - imFernverkehr, bei Regio oder in den Bahnhöfen. Zum ersten Mal ist auchDB Services in der Galerie dabei.Neben der Deutschen Bahn sind auch Privatbahnen gut vertretenÜberaus beliebt bei den Fahrgästen sind auch die privatenWettbewerber. Transdev hat mit dem Meridian, der BOB, derNordWestBahn und der Mitteldeutschen Regiobahn insgesamt 11Kandidaten am Start. Metronom und Erixx sind mit sechs Mitarbeiternin der Galerie präsent, National Express mit fünf, die ODEG mit vier,Netinera mit der Länderbahn mit zwei. Einen Kandidaten haben Keolis,die NBE, die NEB, Abellio und die AVG.Eisenbahner mit Herz: Inzwischen eine Art SchienentagebuchDer Wettbewerb unter dem Vorsitz der Allianz pro Schiene findetschon zum achten Mal in Folge statt. "Wir wollen mit unseremWettbewerb zeigen, dass jede Bahnfahrt ein besonderes Erlebnis ist.Das Personal auf den Zügen und in den Bahnhöfen ermöglicht denReisenden oft viel mehr als eine Fahrt von A nach B", sagte derGeschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, am Montag inBerlin. "Wer wissen will, was auf Deutschlands Netz so allespassieren kann, muss die Kunden fragen. Und genau das tun wir." Flegeverwies darauf, dass der Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz" in denJahren seines Bestehens merklich an Fahrt gewonnen habe: "Bis heutehaben uns schon weit über tausend Reisende zum Teil lange Briefegeschrieben und uns verraten, welche Bahnmitarbeiter ihnen auf Reisenbesonders geholfen haben." Nur drei Bundesländer - das Saarland,Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern - seien nicht mit Geschichten inder Galerie vertreten. "Inzwischen schreiben wir, deutschlandweit,Jahr für Jahr eine Art Schienentagebuch", sagte Flege. Die Jury werdees mit der Wahl der Sieger nicht leicht haben, kündigte der Allianzpro Schiene-Geschäftsführer an.Gala-Einladung erstmals auch für Social-Media-HeldenAlle Eisenbahner, die von der Jury mit dem Titel ausgezeichnetwerden, nehmen zusammen mit ihren Einsendern an der Siegergala inBerlin teil. Die Feier im Kalender vorgemerkt haben sich bereits dieDB-Vorstände Richard Lutz und Ronald Pofalla, Abellio-Chef StephanKrenz, Transdev-Chef Tobias Heinemann, National Express-Chef DirkBallerstein und Keolis-Chefin Magali Euverte. Erstmals wird dieAllianz pro Schiene auch den Social Media-Helden zur Gala einladen."Wer auf Facebook die meisten Unterstützer hat, bekommt ebenfallseine Einladung zur Eisenbahner mit Herz-Gala am 17. April", versprachFlege.Weitere Informationen: Auf www.allianz-pro-schiene.de geht´s zurGalerie mit 103 NominiertenSie wollen sichergehen, dass Ihr Held oder Ihre Heldin auch ganzsicher zur Gala eingeladen wird? Dann geht es auf Facebook zurAbstimmung "Wer ist der Social Media Held"?Pressekontakt:Dr. Barbara Mauersberg, Pressesprecherin Allianz pro Schiene030 462599-20, E-Mail: presse@allianz-pro-schiene.de,www.allianz-pro-schiene.deOriginal-Content von: Allianz pro Schiene, übermittelt durch news aktuell