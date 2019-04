Deutschlands Beste Versicherungen 2019 / Produkte und Service: Award für Top-Versicherer - Preisträger in 25 Produktarten

Berlin (ots) -Sperrfrist: 11.04.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Altersvorsorge, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit oderPrivathaftpflicht - einige Versicherungen sind für jedermann fastunersetzlich. Und zusätzlicher Risikoschutz ist je nach persönlicherSituation oft sinnvoll. Für Verbraucherorientierung sorgt der Award"Deutschlands Beste Versicherungen". Die Ratingagentur Franke undBornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut fürService-Qualität zeichnen am Abend in der BerlinerBertelsmann-Repräsentanz 34 Preisträger aus (Sendehinweis: n-tvRatgeber - Weekend, Samstag, 13.04.2019, 8:35 Uhr)."Verbraucher wünschen einen guten Schutz vor Risiken inverschiedenen Lebensbereichen. Bei der komplexen Versicherungsmaterieund unzähligen Tarifen ist eine Entscheidungshilfe gefragt. Deshalbist n-tv Mitinitiator dieses Awards. Prämiert werden Unternehmen, dieden besten Mix aus attraktiven Preisen und Leistungen sowie gutemService bieten", so Jochen Dietrich, n-tv RedaktionsleiterWirtschaftsmagazine.Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "VieleVergleiche fokussieren vorrangig auf den Preis der Produkte. Dabeisind Enttäuschungen im Schadenfall vorprogrammiert. Versicherungensollen aber gerade im Fall der Fälle leisten, was Verbrauchererwarten. Daher legen wir einen starken Fokus auf die Prüfung derQualität der Policen.""Der Servicegedanke ist in der Versicherungsbranche sehrunterschiedlich ausgeprägt. Gute Konditionen sind eine Seite derMedaille, aber nur die besten Versicherer setzen zugleich auch inpuncto Kundenorientierung positive Maßstäbe", ergänzt Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Gemeinsam mit der Ratingagentur Franke und Bornberg analysiertedas Deutsche Institut für Service-Qualität Versicherer und derenProdukte. Die Produktanalyse führte Franke und Bornberg anhand vonüber 5.000 Versicherungsdatensätzen durch, wobei Qualität sowiePreise und Leistungen die Bewertungsgrundlage bildeten. DieUnternehmen mit den besten Produkten wurden zusätzlich einemumfassenden Servicetest unterzogen, die verdeckt initiierteTelefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und -Mails)sowie Analysen der Internetauftritte umfasste. Die Auswertungbasierte auf über 800 Servicekontakten.Preisträger "Deutschlands Beste Versicherungen 2019"Produktbereich Preisträger (alphabetisch)Privatrente und AltersvorsorgeGesamtsieger AllianzPrivatrente Klassik Allianz; Continentale;HannoverschePrivatrente Neue Klassik Allianz; Continentale;Neue LebenPrivatrente Klassik Index Allianz; Axa; WürttembergischePrivatrente Hybrid Allianz; Continentale; GothaerPrivatrente Fonds Continentale; Gothaer;Signal IdunaFahrzeugversicherungGesamtsieger WGVKfz-Versicherung Cosmos Direkt;SV Sparkassenversicherung; WGVMotorradversicherung R+V;SV Sparkassenversicherung; WGVRechtsschutzversicherungRechtsschutzversicherung ARAG; Deurag; WGVPrivatschutzGesamtsieger AxaPrivathaftpflichtversicherung Axa; Die Haftpflichtkasse; VHVHausratversicherung Ammerländer;Die Haftpflichtkasse;HUK-CoburgWohngebäudeversicherung Axa; Debeka; HDIGesundheit und PflegeGesamtsieger PKV-Vollversicherung SDKGesamtsieger Zusatzversicherung Signal IdunaPKV-Vollversicherung Grundschutz Barmenia; Debeka; SDKPKV-Vollversicherung Standardschutz Barmenia; Nürnberger; SDKPKV-Vollversicherung Topschutz Axa; Hallesche; SDKPKV für Beamte Hanse-Merkur; LVM; NürnbergerZusatzversicherung stationär Barmenia; Gothaer; SDKZusatzversicherung ambulant Axa; LVM; Signal IdunaZusatzversicherung Zahn Alte Oldenburger;Continentale; HalleschePflegetagegeldversicherung Barmenia; Inter; NürnbergerPflegerentenversicherung IdealRisiko und UnfallRisikolebensversicherung DLVAG; Ergo; R+VUnfallversicherung HUK-Coburg; Interrisk;StuttgarterArbeitskraftabsicherungGesamtsieger Swiss LifeBerufsunfähigkeitsversicherung Allianz; Nürnberger;Swiss LifeErwerbsunfähigkeitsversicherung Axa; Continentale; HDIGrundfähigkeitsversicherung Allianz; Nürnberger;Swiss LifeVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: n-tv / Franke undBornberg / DISQPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell