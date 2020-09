Deutschlands Beste Online-Shops 2020 / Verbrauchervotum aus fast 50.000 Kundenmeinungen - Auszeichnung der besten Online-Shops Deutschlands

Köln/Hamburg (ots) - Zahlreiche Online-Shops zählen dieses Jahr zu den Profiteuren eines sich wandelnden Einkaufsverhaltens. Doch nicht jeder Anbieter stellt seine Kunden zufrieden. Welche Online-Shops aus Verbrauchersicht top sind, beantwortet die große Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv. Die besten Anbieter in 61 Kategorien werden heute mit dem renommierten Online-Shop-Preis ausgezeichnet (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 17.09.2020, 18:35 Uhr)."Der Einkauf im Internet boomt, aber nicht jeder Shop ist empfehlenswert. Die große Befragung, also die Summe tausendfacher persönlicher Erfahrungen, führt zu einem validen Kundenurteil. ntv und das DISQ bieten dadurch Orientierung und sorgen für Transparenz über die hierzulande besten Online-Shops", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.Zu den prämierten Online-Shops 2020 zählen sowohl E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, beispielsweise Mediamarkt.de (Elektronik), Edeka24 (Lebensmittel), Zalando (Fashion), Aldifotos.de (Fotoanbieter), Reifen.com (Kfz-Zubehör), Staples.de (Büro & Basteln), Druckerzubehoer.de und Golf24.de. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zum Gesamtergebnis: "Die Qualität der Internetauftritte wie auch die Bestell- und Zahlungsbedingungen sorgen insgesamt für eine ausgesprochen hohe Kundenzufriedenheit. Etwas kritischer werden dagegen die Aspekte Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice gesehen."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechs elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden diese anhand von mehr als 50 Unterkriterien, zum Beispiel Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowie Schnelligkeit des Versands und Retouren-Abwicklung. Es gingen 49.264 Kundenmeinungen ein. Bewertet wurden 733 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 550 Anbieter, die jeweils 80 Kundenmeinungen erreichten. GENERALISTENGeneralisten (mit Filialnetz): Lidl.de, Netto-online.de, Tchibo.deGeneralisten (ohne Filialnetz): Amazon, HSE24, QVCHAUS & GARTENBauen & Heimwerken (mit Filialnetz): Hagebau.de, Hellweg.de, Hornbach.deBauen & Heimwerken (ohne Filialnetz): Meinhausshop.de, Selfio, Werkzeugstore24Wohnen Generalisten (mit Filialnetz): Daenischesbettenlager.de, Ikea.com, XXXLutz.deWohnen Generalisten (ohne Filialnetz): Ambientedirect.com, Home24.de, WayfairMaßmöbel: DeinSchrank.de, Form.bar, Meine-Moebelmanufaktur.deSchlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: Betten.de, Matratzen-Concord.de, Schlafwelt.deKindermöbel: Comfort Baby, Kidswoodlove.de, SkandicBadausstattung: Emero, Megabad.com, Reuter.deWand & Boden: Betterwalls, Billigerluxus.de, PlaneoFliesen: Fliesenmax.de, Fliesenpark.de, Fliesenrabatte.deKamin & Ofen: Hark.de, Kamdi24, Ofen.deJalousien & Plissees: Jalousiescout, Plissee-Experte.de, Sunlux24Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmen-kaufen.de, Bilderrahmenwerk.deBlumen-Abo: Bloomon, Bloomy Days, ValentinsGarten: Baldur-Garten, Dehner.de, Pflanzen-Koelle.dePflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Gaissmayer.deGartenzäune: Zaun24.de, Zaundirekt.de, Zaunfuchs.deGartenhäuser: Gartenhaus-Gmbh.de, Mein-Gartenshop24, Steda-online.deTECHNIKSicherheitstechnik: Expert-Security.de, Sicher24, Wagner-Sicherheit.deSmart Home: Devolo Home Control, Somfy, Telekom Magenta Smart HomeElektronik (mit Filialnetz): Conrad.de, Mediamarkt.de, Saturn.deElektronik (ohne Filialnetz): Alternate, Digitalo, Notebooksbilliger.deElektronikhersteller: Medion.com, Samsung, Teufel.dePräsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Beamershop24, Hifiklubben.de, Hifi-ReglerHandyzubehör: Arktis.de, Dein Design, Handyhuellen.deDruckerzubehör: Druckerpatronen.de, Druckerzubehoer.de, Toner-dumping.deKfz-Zubehör: ATP-Autoteile.de, Kfzteile24.de, Reifen.comMODE & KOSMETIKFashion (mit Filialnetz): Breuninger.com, Ernstings-family.de, s.Oliver Online-ShopFashion (ohne Filialnetz): About You, Herrenausstatter.de, ZalandoHemden: Excellent Hemd, Olymp.com, Vanlaack.comBrillen & Kontaktlinsen: Apollo.de, Lensbest, My-SpexxBeauty: Asambeauty, ParfumdreamsKosmetikmarken: Lush.com, Rituals.com, Yves-Rocher.deHerrenpflege & -rasur: Brooklyn Soap Company, Heldenlounge, Sober BerlinKOCHEN & GENIEßENLebensmittel: Amazon Fresh, Edeka24, Rewe.deBarbecue & Grill: Grillfuerst.de, Grillstar.de, RösleFeinkost: Foodist, Lieferello, Paul SchraderGewürze: Ankerkraut, Ostmann, PepperworldKaffee & Espresso: Coffee Circle, Frogcoffee, Roast MarketWein: Belvini, Jacques.de, Vinos.deE-Zigaretten: Besserdampfen.de, Intaste.de, Rauchershop.euPod-Systeme: Blu (myblu), VypeFREIZEITTickets: Adticket, Eventim, Ticket OnlineFotoanbieter (mit Filialnetz): Aldifotos.de, Lidl-Fotos.deFotoanbieter (ohne Filialnetz): Cewe, Photobox, PixumMünzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, Reisebank.de, Reppa.deBüro & Basteln: Böttcher AG, Buttinette.de, Staples.deEinladungen & Grußkarten: Carinokarten, Kartenmacherei, SendmomentsSPORT & HOBBYSLauf-Sport: Jogging-Point, Runnerspoint.de, Shop4runners.comSportgeräte: Sport-Tec, Sport-Thieme, Sport-Tiedje.deFahrräder & Fahrradzubehör: Bike-Mailorder, Bobshop.com, Fahrrad-XXL.deCampingzubehör: Camping Wagner, Campingshop-24, Fritz-Berger.deYacht & Boot: Awn.de, Svb.deSkisport: Ski-Outdoor-Shop.de, Sport-Conrad.com, Xspo.deSurfen: Online-Surfshop.de, Surfdome, Surfer-World.comGolf: All4golf.de, Golf24.de, Golfino.comDart: Dartshop.de, Dartshopper.de, Mcdart.deJagd: DJV-Shop.de, Frankonia.de, PareyshopHundebedarf: Alsa-Hundewelt.de, Hundeshop.de, Schecker.de