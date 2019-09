"Deutschlands Beste Online-Shops 2019" / Renommierter Online-Shop-Preis - Verbrauchervotum aus rund 40.000 Kundenmeinungen

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 19.09.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Einkaufen im Internet ist vielfach schon zur Normalität geworden,doch nicht jeder Online-Shop ist eine Empfehlung wert. WelcheAnbieter top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensendersn-tv. Auf der Basis von rund 40.000 Kundenmeinungen werden jetzt diebesten Shops in 52 Kategorien ausgezeichnet. Die feierlichePreisverleihung findet am Donnerstagabend in der BerlinerBertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber -Hightech, Montag, 23.09.2019, 18:35 Uhr)."Wer könnte über die Qualität wie auch über Defizite derOnline-Shops besser urteilen als der Verbraucher selbst? Deshalb istdas Gesamturteil der Kunden, also die Summe zahlreicher persönlicherErfahrungen, eine harte Währung. Der Award sorgt hier für Transparenzund stellt eine wichtige Orientierungshilfe im Bereich E-Commercedar", so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.Zu den prämierten Online-Shops 2019 zählen bekannte Namen wie auchSpezialisten, beispielsweise Eventim (Tickets), Hellweg.de (Bauen &Heimwerken), Ikea.com (Wohnen), Kitefly.de (Surfen), Lidl.de(Generalisten), Reifen.com (Kfz-Zubehör), Samsung.com(Elektronikhersteller) und Zalando (Fashion). Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Einehohe Kundenzufriedenheit ist insbesondere in puncto Bestell- undZahlungsbedingungen zu verzeichnen; auch die BereicheInternetauftritt sowie Versand und Rücksendung erzielen guteResultate. Etwas mehr Verbesserungspotenzial zeigt sich beimPreis-Leistungs-Verhältnis und dem Kundenservice."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegtenVerbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheitder Kunden mit den Online-Shops in sechs elementarenLeistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot,Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowieBestell- und Zahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden dieseanhand von mehr als 50 Unterkriterien, beispielsweise Produktqualitätund Angebotsvielfalt, Kompetenz der telefonischen Beratung,Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowieSchnelligkeit des Versands und Abwicklung von Rücksendungen.Preisträger "Deutschlands Beste Online-Shops 2019"Kategorie Preisträger (alphabetisch)GeneralistenGeneralisten (mit Filialnetz) Lidl.de, Tchibo.de,Thomas-Philipps.deGeneralisten (ohne Filialnetz) Amazon, HSE24, QVCHaus & GartenBauen & Heimwerken (mit Filialnetz) Hellweg.de, Hornbach.de, Obi.deBauen & Heimwerken (ohne Filialnetz) Contorion, Selfio,Werkzeugstore24Wohnen Generalisten (mit Filialnetz) Daenischesbettenlager.de,Ikea.com, Roller.deWohnen Generalisten (ohne Filialnetz) Ambiente Direkt, Home24,Wayfair.deMaßmöbel DeinSchrank.de, Form.bar,Meine-Moebelmanufaktur.deSchlafzimmermöbel, Betten & Matratzen Betten.de, Matratzen-Concord.de, Schlafwelt.deKindermöbel Kids Wood Love,Kinderraeume.com, SkandicBadausstattung Emero, Mach-Dein-Bad.de,MegabadFliesen Fliesenmax.de,Fliesenrabatte.de,Keramundo-Onlineshop.deBilderrahmen Allesrahmen.de,ASP-Galeriebedarf,Bilderrahmenwerk.deGarten Baldur-Garten, Dehner.de,Garten XXLPflanzen Ahrens + Sieberz, BaumschuleHorstmann, StaudengärtnereiGaißmayer Online-ShopGartenzäune Zaun24.de, Zaunfuchs.de,Zaunsysteme-direkt.deTechnikSicherheitstechnik Expert-Security.de, Sicher24,Wagner-Sicherheit.deSmart Home Devolo Home Control, Somfy,Telekom Magenta Smart HomeElektronik (mit Filialnetz) Conrad.de, Gravis.de,Mediamarkt.deElektronik (ohne Filialnetz) Comtech, Digitalo,Notebooksbilliger.deElektronikhersteller Medion.com, Samsung.com,Teufel.deHifi & Heimkino Audio Forum Berlin,Beamershop24, Hifi-ReglerHandy-Zubehör Dein Design, Handyhuellen.de,Mumbi.deDruckerzubehör Druckerzubehoer.de,HQ Patronen, TonerdumpingGames (PC & Konsole) Computeruniverse, Medimops.de,Ubisoft StoreKfz-Zubehör ATP-Autoteile.de,Kfzteile24.de, Reifen.comMode & AccessoiresFashion (mit Filialnetz) Bonprix.de,Ernstings-Family.de,s.Oliver.deFashion (ohne Filialnetz) About You, Happy Size, ZalandoHemden Eterna.de, Excellent Hemd,Hemden MeisterBrillen & Kontaktlinsen Brille24, Lensbest, My-SpexxKochen & GenießenLebensmittel Bofrost, Edeka24.de, Rewe.deBarbecue & Grill Grill Arena, Grillstar.de,RösleFeinkost Käfer Online-Shop, Lieferello,Paul SchraderGewürze Ankerkraut,Bremer Gewürzhandel,Schubecks OnlineshopWein Belvini, Jacques.de,Weinfreunde.deE-Zigaretten eDampf-Shop.com, InTaste.de,Rauchershop.euFreizeitTickets Eventim, Ticket Online,Ticketmaster.deFotoanbieter (mit Filialnetz) Aldifotos.de, Lidl-Fotos.deFotoanbieter (ohne Filialnetz) Cewe-Fotoservice, Photobox,PixumMünzen & Edelmetalle Degussa-Goldhandel.de, Heubach-Edelmetalle.de, Reisebank.deBüro & Basteln Buttinette, Otto Office,Staples.deEinladungen & Grußkarten Carinokarten, Kartenmacherei,SendmomentsSport & HobbysSportgeräte Hammer.de, Sport-Thieme,Sport-Tiedje.deFahrräder & Fahrradzubehör Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de,Zweirad-Stadler.deCampingzubehör Camping Wagner, Campingshop-24,Fritz-Berger.deTennis Centercourt.de, Tennis PointSkisport Ski-Outdoor-Shop.de,Sport Conrad Online-ShopSurfen Kitefly.de, Online-surfshop.de,SurfpiratesGolf All4golf.de, Golf24.de,Golfino.comReitsport Equiva.com, Krämer Online-Shop,Loesdau.deAngelsport Angel Domäne, Angelplatz.de,Askari Angel-Shop(Angelsport.de)Jagd DJV-Shop.de, Frankonia,PareyshopHundebedarf Hundeland, Hundeshop,Vet-ConceptVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-Qualität / n-tvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell