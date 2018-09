Deutschlands Beste Online-Shops 2018 / Online-Shop-Award - Mehr als 42.000 Kundenbewertungen - Feierliche Preisverleihung

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 20.09.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist."Deutschlands Beste Online-Shops 2018" / Auszeichnung der bestenOnline-Shops - Mehr als 42.000 Kundenbewertungen - FeierlichePreisverleihungGroßes Angebot, komfortabler Preisvergleich, bequeme Lieferung -dies sind nur drei der Gründe, die für einen Einkauf im Internetsprechen. Doch welche Anbieter sind wirklich top? Dies beantworteteine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts fürService-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Auf der Basis vonüber 42.000 Kundenmeinungen werden die besten Online-Anbieter in 47Kategorien ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung findet amDonnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt(Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Weekend, Samstag, 22.09.2018, 08:15Uhr)."Niemand kann besser beurteilen wie attraktiv und seriös einOnline-Shop ist als der Verbraucher selbst. Kundenurteile bilden sichaus persönlichen Erfahrungen und entsprechend aussagekräftig sind dieErgebnisse der Konsumentenbefragung. Die Auszeichnung der bestenOnline-Shops Deutschlands leistet so einen wichtigen Beitrag zurTransparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe", son-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.Zu den prämierten Online-Shops 2018 zählen unter anderemAllyouneed Fresh (Lebensmittel), Eventim (Tickets), Hellweg.de (Bauen& Heimwerken), Tchibo.de (Generalisten), Teufel.de(Elektronikhersteller) und Zalando (Fashion und Schuhmode). MarkusHamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität,bilanziert: "Die Befragung zeichnet ein gutes Stimmungsbild gegenüberder E-Commerce-Branche. Eine hohe Zufriedenheit zeigt sich in denBereichen Internetauftritt, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowieVersand und Rücksendung. Etwas weniger gut schneiden dasPreis-Leistungs-Verhältnis und der Kundenservice ab, womit jeweilsmehr als jeder fünfte befragte Kunde nicht zufrieden ist."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegtenVerbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheitder Kunden mit den Online-Shops in sechs elementarenLeistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot,Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowieBestell- und Zahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden dieseanhand von mehr als 50 Unterkriterien, beispielsweise Produktqualitätund Angebotsvielfalt, Kompetenz der telefonischen Beratung,Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowieSchnelligkeit des Versands und Abwicklung von Rücksendungen.Deutschlands Beste Online-Shops 2018Kategorie Preisträger (alphabetisch)GeneralistenGeneralisten (mit Filialnetz) Lidl.de, Tchibo.de, Weltbild.deGeneralisten (ohne Filialnetz) Amazon, HSE24, QVCHaus & GartenBauen & Heimwerken (mit Filialnetz) Hellweg.de, Hornbach.de, Obi.deBauen & Heimwerken (ohne Filialnetz) Contorion, Selfio,Werkzeugstore24Wohnen Generalisten (mit Filialnetz) Daenischesbettenlager.de,Ikea.com, Roller.deWohnen Generalisten (ohne Filialnetz) Ambiente Direct, Home24,Wayfair.deMaßmöbel Audena, DeinSchrank.de,Form.barBadezimmer & Küche Emero, Mach-Dein-Bad.de,MegabadSchlafzimmermöbel, Betten, Matratzen Betten.de,Matratzen-Concord.de,Schlafwelt.deBilderrahmen Allesrahmen.de,ASP-Galeriebedarf,Bilderrahmenwerk.deKunst Kunstpark-Shop.de, LumasGarten Ahrens + Sieberz Online-Shop,Dehner.de, GartenXXL.dePflanzen Baumschule Horstmann, Evrgreen,Tom-GartenTechnikSicherheitstechnik Sicher24, Wagner-Sicherheit.deSmart Home Conrad Connect,Devolo Home Control,Telekom Magenta Smart HomeElektronik (mit Filialnetz) Conrad.de, Mediamarkt.de,Saturn.deElektronik (ohne Filialnetz) Comtech, Druckerzubehoer.de,Notebooksbilliger.deElektronikhersteller HTC, Samsung, Teufel.deKfz-Zubehör ATP-Autoteile.de,Kfzteile24.de, Reifen.comMode & AccessoiresFashion (mit Filialnetz) Ernstings-Family.de, Esprit.de,s.Oliver.deFashion (ohne Filialnetz) About You, Heine, ZalandoHemden Excellent-Hemd.de,Hemden Meister,Herrenausstatter.deCurated Shopping Kisura, ZalonSchuhmode Deichmann.com, I'm walking,ZalandoSchmuck Bijou-Brigitte.com, Christ.de,Thejewellershop.comKostüme & Verkleiden Buttinette Fasching Online-Shop, Maskworld.com,Party-Discount.deLeben & GesundheitAugenoptik Brille24, Mister Spex,My-Spexx.deKind & Baby Babymarkt.de, Baby-Walz.de,Mytoys.deKosmetik & Drogerie Dm.de, Flaconi.de, Rossmann.deKochen & GenießenBarbecue & Grill Grill Arena, Santos, Weber.comZubehör Kochen & Backen Dr. Oetker Online-Shop,Tischwelt, Zwilling-Shop.comLebensmittel Allyouneed Fresh, Bofrost,Mytime.deKochboxen Hellofresh.de,Weightwatchers-Shop.deWein Hawesko.de, Jacques.de, VinexusE-Zigaretten eDampf-Shop.com, InTaste.de,RiccardoFreizeitTickets Eventim, Reservix,Ticketmaster.deFotoanbieter (mit Filialnetz) Aldifotos.de, Lidl-Fotos.de,Photodose.deFotoanbieter (ohne Filialnetz) Cewe-Fotoservice, Photobox,PixumModellbau D-Edition, Modellbau Härtle,Modellsport SchweighoferMünzen & Edelmetalle Degussa-Goldhandel.de,Reisebank, Silber-Corner.deBüro & Basteln Buttinette Online-Shop,Otto Office, Staples.deSportSportgeräte Hammer.de, Sport-Thieme,Sport-Tiedje.deFahrräder & Fahrradzubehör Bobshop.com, BOC24,Fahrrad-XXL.deFußballartikel 11Teamsports.de, Fupashop,Kicker ShopGolf Golf24.de, Golfhouse.de,My Golf OutletReitsport Krämer Online-Shop, Loesdau.deAngelsport Angel-Domaene.de,Angelplatz.de, Angelsport.deVeröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell