Deutschlands Beste Online-Portale 2021 / Großer Verbraucher-Award - Über 44.000 Kundenmeinungen bestimmen die besten Online-Portale in 58 Kategorien

Köln/Hamburg (ots) - Suchen, informieren, vergleichen und entscheiden - Portale im Internet sind heutzutage ein wichtiger Ratgeber und Problemlöser in vielen Lebensbereichen. Eine große Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv klärt alljährlich, welche Anbieter in der Gunst der Nutzerinnen und Nutzer ganz oben stehen. Die Preisträger werden heute mit dem Award "Deutschlands Beste Online-Portale" ausgezeichnet (Sendehinweis: ntv Ratgeber -Test, Donnerstag, 20. Mai 2021, 19:30 Uhr).44.369 Kundenstimmen haben entschieden, welche Online-Portale in 58 Kategorien dieses Jahr führend sind und ausgezeichnet werden. Zu den Top-Anbietern zählen aus Kundensicht unter anderem Check24, Immobilienscout24, Indeed, Jameda, Lotto.de und Mobile.de. Neben bekannten Namen sichern sich die Auszeichnung auch Anbieter wie das Fahrradleasing-Portal Businessbike, das Pflege-Informationsportal Pflegelotse oder das Tankkosten-Portal Clever-tanken.de. "Preisträger sind auch viele Spezialisten, die noch keinen so hohen Bekanntheitsgrad haben, aber bei den aktiven Nutzern eine sehr hohe Wertschätzung genießen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: "Der Award beantwortet die Frage, welche Online-Portale in Deutschland herausragend sind. Und die Ergebnisse sind kein Jury-Votum, sondern eine Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer selbst. Die Preisträger sind also eine Verbraucherempfehlung - im besten Sinne des Wortes."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss in das Gesamtergebnis die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden ein. Bewertet wurden insgesamt 647 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 463 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen.Meldung/Pressefoto frei zur Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPREISTRÄGER DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2021(alphabetische Sortierung)REISE & MOBILITÄTAuto-AboCluno, Like2drive, Vive La CarCamper-SharingPaul Camper, YescapaCarsharingFlinkster, Miles, Share NowE-MobilitätEcomento, Emobilitaet.online, GreenfinderFerienhausportaleFewo-direkt, Holidu, Traum-Ferienwohnungen.deGebrauchtwagenportaleAutoscout24, Mobile.de, Wirkaufendeinauto.deKfz-Werkstatt-PortaleAutobutler, Autoreparaturen.de, FairgarageKreuzfahrtportaleCruisepool.com, Dreamlines.de, Kreuzfahrtberater.deMietwagenportaleBilliger-Mietwagen.de, Check24, Mietwagen-Check.deNeuwagenportaleAutohaus24.de, Neuwagen24.de, Sixt-Neuwagen.dePortale PauschalreisenCheck24, Holidaycheck, Weg.deReiseschnäppchenSecret Escapes, Travelcircus, UrlaubsguruTankkosten-VergleichClever-tanken.de, Mehr-tankenWohnmobilvermietungCamperdays, Rent and Travel, TUI CamperSHOPPINGHandy-AnkaufMy Swooop, Rebuy, Zoxs.dePreissuchmaschinenBilliger.de, Guenstiger.de, IdealoRabattportaleCoupons.de, Gutscheine.de, Sparwelt.deUNIVERSAL & FINANZENBranchenverzeichnisse11880.com, Das Örtliche, Golocal.deCrowdinvesting Unternehmen & ProjekteKapilendo, Leihdeinerumweltgeld.de, SeedmatchCloud-AnbieterIonos HiDrive Cloud-Speicher, Luckycloud, Telekom Magenta CloudFahrradleasing-PortaleBusinessbike, Company Bike, JobradGold-VergleichsportaleGold.de, Gold-Preisvergleich.deGoldankaufGoldankauf Börse, Goldankauf Marin, Norddeutsche Edelmetall ScheideanstaltKreditportaleAuxmoney, Easycredit, LendicoLeasingportaleAbcfinance, Leasingmarkt.de, LeasingtimeOnline-RechtsberatungAdvocado, Frag-einen-Anwalt.de, JuraforumUniversal-VergleichsrechnerCheck24, Verivox, WechselpiratenVergleichsrechner Finanzen & VersicherungenFinanzcheck.de, Smava, Vergleich.deWebhosting-AnbieterIonos by 1&1, Strato, United-domainsBERUF & BILDUNGFremdsprachen-WörterbücherBab.la, Langenscheidt, PonsJobbörsen BerufseinsteigerAusbildung.de, Ausbildungsmarkt.de, AzubiyoJobportaleIndeed, Monster, Stellenanzeigen.deLehrerportaleMedienportal (Siemens Stiftung), Meinunterricht.de, Schulportal.deNachhilfeportaleBetreut.de, Bidi, Erstenachhilfe.deSpezialjobbörsenExperteer.de, Freelancermap, YourfirmVergleichsportale WeiterbildungFernstudiumcheck.de, Kursfinder.de, Studycheck.deWOHNEN & HAUSHALTHandwerkerportaleEnergieheld, Myhammer, Wirsindhandwerk.deHausbauportaleBau-Welt.de, Fertighaus.de, Musterhaus.netHaushaltshilfe/KinderbetreuungBetreut.de, Hallobabysitter.de, HelplingHeizöl-PreisvergleichEsyoil, Heizoel24.deImmobilienportaleImmobilienscout24, Immonet.de, Immowelt.deMaklervermittlungHausgold, Immobilie-richtig-verkaufen.de, Immoverkauf24Online-TextilreinigungenJonny Fresh, Persil Service Online, WaschmalÜberregionale HandwerksbetriebeKesselheldUmzugsportaleUmzug.de, Umzugsauktion.de, Umzugspreisvergleich.deWG-PortaleHousing Anywhere, WG-Gesucht.de, WG-Suche.deLEBEN & GESUNDHEITErnährungsportaleVidavida, WW (ehemals Weight Watchers), YazioFitness-PortaleFitnessraum.de, Gymondo, YogaeasyKochboxenHellofresh, Marley Spoon, VegantasticVergleich Ärzte & KlinikenJameda, Qualitätskliniken.de, Weisse ListeVergleich Pflegedienste & PflegeheimeAltenheime.de, Deutsches Seniorenportal, PflegelotseVermittlung Pflegedienste & PflegekräfteCareship, Hausengel, Seniocare24FREIZEITLieferserviceLieferando.de, Online-Pizza.de, Pizzeria.deOnline-Lotto-AnbieterLotto.de, Lottohelden, Tipp24.comPortale Zeitschriften-AbosLeserservice.de, Lorenz-Leserservice.de, ReadlySpieleportaleGameduell, Playit-online.de, Spielen.deSportwetten-AnbieterBet-at-home, Bwin, TipicoWetterportaleDeutscher Wetterdienst, Wetter.com, Wetter.deVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation ntvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell