Deutschlands Beste Online-Portale 2019 / Große Verbraucherbefragung: Über 30.000 Kundenmeinungen haben entschieden - Preisträger in 45 Kategorien

Angebot, Leistung, Kundenservice und Qualität desInternetauftritts - welche Online-Portale in der Gunst derVerbraucher ganz oben stehen, beantwortet eine Befragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensendersn-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 33.000 Kundenmeinungendie besten Anbieter in 45 Kategorien. Die Preisverleihung"Deutschlands Beste Online-Portale 2019" findet am Dienstagabend inder Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: n-tvRatgeber - Geld, Mittwoch, 29. Mai 2019, 18:35 Uhr).Informieren, vergleichen, buchen oder finden: Ob Wohnung, Job,Reise, Stromtarif oder Babysitter - Online-Portale sind für vieleMenschen eine wichtige Anlaufstelle in unterschiedlichenLebensbereichen. "Der Award beantwortet die Frage, welche Portale inDeutschland die besten sind. Und diese Entscheidung fällt keine Jury,sondern die Nutzer selbst. Die Preisträger sind also eineVerbraucherempfehlung - im besten Sinne des Wortes", so JochenDietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen unter anderemHolidaycheck, Idealo, Immowelt.de, Kununu, Mobile.de und Verivox. "Inder groß angelegten Befragung haben die Verbraucher insgesamt 570Online-Portale bewertet. Unter den ausgezeichneten Unternehmen findensich auch viele Spezialisten, die in der Öffentlichkeit einen wenigerhohen Bekanntheitsgrad haben, aber bei den aktiven Nutzern eine sehrhohe Wertschätzung genießen", so Markus Hamer, Geschäftsführer desDeutschen Instituts für Service-Qualität.Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegtenVerbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde dieKundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebotund Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht.Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien,beispielsweise Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung,Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Online-Chat, E-Mail und SocialMedia, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit,Beratungskompetenz sowie Informationswert undBedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem floss dieWeiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.Deutschlands Beste Online-Portale 2019Kategorie Preisträger (alphabetisch)*Reise & MobilitätPortale Pauschalreisen HolidaycheckSonnenklar.tvThomascook.dePortale Reiseschnäppchen Secret EscapesUrlaubsguruUrlaubspiratenPortale Wellness-Reisen Beauty24.deFit ReisenWellnesshotels-Resorts.deFlugportale(mit Buchungsmöglichkeit) Airline-direct.deCheaptickets.deFlüge.deFerienhausportale CasamundoFewo-direktTUI-Ferienhaus.deCampingportale CampercontactPincampSelectcampPortale Wohnmobilvermietung CampandaCamperdaysTUI CamperGebrauchtwagenportale Autoscout24Mobile.deWirkaufendeinauto.deNeuwagenportale Autohaus24.deNeuwagen24.deSixt-Neuwagen.deKfz-Werkstatt-Portale AutobutlerAutoscout24CaroobiPortale E-Roller-Sharing Eddy-Sharing.deEmmy-Sharing.deShoppingPreissuchmaschinen Billiger.deGuenstiger.deIdealoMarktplätze Privatanbieter Ebay KleinanzeigenHood.deShpockRabattportale Coupons.de (ehemals Coupons4u)Gutscheine.deSparwelt.deUniversal & FinanzenUniversal-Vergleichsrechner Check24VerivoxWechselpiratenVergleichsrechner Finanzen &Versicherungen Finanzcheck.deSmavaVergleich.deBranchenverzeichnisse 11880.comDas ÖrtlicheYelpVergleichsportale Mobilfunk Billiger-telefonieren.deSmartwebSparhandyPreisportale für Heizöl Fast EnergyHeizoel.deLeasingportale AbofinanceClunoVehiculumFahrradleasing-Portale Bikeleasing-ServiceCompany BikeJobradBeruf & BildungJobportale AzubiyoStepstoneXingSpezialjobbörsen FreelancermapJobvectorYourfirmPortale Arbeitgeberbewertung GlassdoorKununuPortale für Studierende E-fellows.netStudieren in Deutschland/Study-in.deUnicum.deLernportale Sprachen BabbelDuolingoMondlyNachhilfeportale Abacus NachhilfeinstitutBetreut.deErstenachhilfe.deWohnen & HaushaltImmobilienportale Immobilienscout24ImmonetImmowelt.dePortale Maklervermittlung 123MaklerImmobilie-richtig-verkaufen.deImmoverkauf24Hausbauportale Bau-Welt.deFertighaus.deMusterhaus.netHandwerkerportale MyhammerWirsindhandwerk.deÜberregionale Handwerksbetriebe Kesselheld.deThermondoPortale Haushaltshilfe/Kinderbetreuung Betreut.deHallobabysitter.deHelplingOnline-Textilreinigungen Jonny FreshPersil Service OnlineZipjetLeben & GesundheitVergleichsportale Ärzte &Kliniken JamedaSanegoWeisse ListePortale Pflegedienste &Pflegeheime Pflegehilfe.orgPflegelotseSenior PlaceFitness-Portale GymondoMy Fitness Video (ehemalsNewmoove)Ernährungsportale VidavidaWW (ehemals Weight Watchers)YazioFreizeitErlebnisanbieter Jochen SchweizerMydaysBuchungsportale Freizeit & Sport EversportsGet your GuideRestaurant-Portale Bookatable.comOpentable.deTripadvisorLieferservice-Portale Lieferando.dePizzeria.deHochzeitsportale HochzeitsplazaMein-Traumtag.deWeddixPortale Zeitschriften-Abos Leserservice.deLorenz-Leserservice.deReadlyWetterportale Wetter.comWetter.deWetteronline.de* Je nach Größe der Branche und Anzahl der von den Konsumentenbewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorieausgezeichnet.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-Qualität / n-tv