Deutschlands Beste Online-Portale 2018 / Große Verbraucherbefragung mit rund 25.000 Kundenmeinungen - Preisträger in 37 Kategorien

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 24.05.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Preisverleihung "Deutschlands Beste Online-Portale" findet amDonnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. DerAward ist das Ergebnis einer großen Verbraucherbefragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensendersn-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 25.000 Kundenmeinungendie besten Unternehmen in 37 Kategorien (Sendehinweis: n-tv Ratgeber- Geld, Mittwoch, 30.05.2018, 18:35 Uhr).Angefangen bei der Suche nach dem günstigsten Strom- oderMobilfunktarif, über Kaufberatung, Preisvergleich und Reiseplanungbis hin zu Ernährungsratgebern und Schülernachhilfe - Portale imInternet sind für viele Menschen eine praktische Hilfe in immer mehrLebensbereichen. Welche Anbieter in Deutschland aktuell die bestensind, haben nun die Verbraucher entschieden. Hans Demmel,Geschäftsführer von n-tv: "Die unabhängige Verbraucherinformationsteht im Mittelpunkt des n-tv-Programms. Dass mit der Auszeichnungder besten Online-Portale ein Kunden-Award von uns mitgetragen wird,ist auch Ausdruck unseres Anspruchs, eine Berichterstattung mit hohemNutzwert für jedermann zu bieten."Im Rahmen der Befragung haben die Verbraucher insgesamt 398Online-Portale bewertet. In der Einzelauswertung fanden letztlichjene 221 Anbieter Berücksichtigung, die 80 Kundenmeinungenerreichten. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalenzählen auch Unternehmen, die ihren Vorjahreserfolg bestätigenkonnten, wie Check24, Idealo oder Monster."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegtenVerbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde dieKundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebotund Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht.Operationalisiert wurden diese anhand von Unterkriterien, wieQualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung,Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media,Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenzsowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten.Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden indas Gesamtergebnis ein."Deutschlands Beste Online-Portale 2018"Kategorie Preisträger (alphab.)Reisen & MobilitätPortale Pauschalreisen Holidaycheck,Sonnenklar.tv,Thomascook.dePortale Reiseschnäppchen Schnäppchenfuchs Reise/Tripdoo, SecretEscapes, UrlaubsguruPortale Wellness-Reisen Beauty24.de, FitReisen, Wellnesshotels-Resorts.deFlugportale (mit Buchungsmöglichkeit) Cheaptickets.de,Fluege.de, Flüge.deFerienhausportale Bestfewo.de, Casamundo,Fewo-direktCampingportale ADAC Campingwelt,CampercontactPortale Wohnmobilvermietung Campanda, Camperdays,TUI CamperGebrauchtwagenportale Autoscout24,Gebrauchtwagen.de,Mobile.deNeuwagenportale Neuwagen24.de,Sixt-Neuwagen.deKfz-Werkstatt-Portale Caroobi, DrivelogShoppingPreissuchmaschinen Billiger.de,Guenstiger.de, IdealoMarktplätze Privatanbieter Ebay Kleinanzeigen,Hood.de, ShpockOnline-Ankaufdienste Rebuy, Wirkaufens.de,Zoxs.deUniversal & FinanzenUniversal-Vergleichsrechner Check24, Geldsparen.de,VerivoxVergleichsrechner Finanzen & Versicherungen Finanzcheck.de, Smava,Vergleich.deBranchenverzeichnisse 11880.com,Das Örtliche, YelpVergleichsportale Mobilfunk Billiger-telefonieren.de,SmartwebBeruf & BildungJobportale Absolventa, Monster,StepstoneVergleichsportale Weiterbildung Fernstudiumcheck.de,SemigatorPortale für Studierende E-fellows.net,Unicum.deNachhilfeportale Erstenachhilfe.deLernportale Sprachen Babbel, Duolingo,Rosetta StoneLernportale Mathematik Bettermarks, MathebibelWohnen & HaushaltImmobilienportale Immobilienscout24,Immowelt.deHandwerkerportale Meister.de, Myhammer,Wirsindhandwerk.dePortale Haushaltshilfe Betreut.de, Book aTiger, HelplingPreisportale für Heizöl Heizoel24.deOnline-Textilreinigungen Myclean,Persil Service OnlineLeben & GesundheitVergleichsportale Ärzte & Kliniken Jameda, Sanego,Weisse ListeApothekenvergleichsportale Medipreis,Medizinfuchs.deVergleichsportale Pflegedienste & Pflegeheime DeutschesSeniorenportal,Pflegelotse,Senior PlaceFitness-Portale Freeletics, Gymondo,NewmooveErnährungsportale Weight Watchers, YazioFreizeitBuchungsportale Freizeit & Sport Eversports,Get Your GuideErlebnisanbieter Geschenkidee.de, MydaysHochzeitsportale Hochzeitsplaza, WeddixRestaurant-Portale Bookatable.com,Opentable.de,TripadvisorVeröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-Qualität / n-tv