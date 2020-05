Deutschlands Beste Online-Portale: 11880.com erneut auf Platz 1 (FOTO)

Essen (ots) - Das Gesamtpaket bei 11880.com überzeugt deutsche VerbraucherZum vierten Mal haben der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) den Preis "Deutschlands Beste Online-Portale" vergeben. Und zum vierten Mal zählt das Online-Branchenportal 11880.com zu den Preisträgern! Die 11880 Internet Services AG belegt erneut den ersten Platz in der Kategorie "Branchenverzeichnisse". Das Örtliche sichert sich den zweiten und Gelbe Seiten den dritten Platz.Grundlage für die Platzierung ist eine repräsentative Befragung von rund 40.000 deutschen Konsumenten zu über 620 Anbietern von Online-Portalen aus 53 Kategorien. Mit der umfangreichen Online-Befragung möchte das DISQ mehr Transparenz schaffen und die Servicequalität in Deutschland verbessern."Vor dem Hintergrund stetig steigender Kundenerwartungen freuen wir uns sehr, dass sowohl unser Angebot und unsere Leistungen als auch unser Kundenservice und Internetauftritt die Nutzer überzeugt", sagt Dirk Amtsberg, Leiter des Produktmanagements bei der 11880 Internet Services AG. "Insbesondere die Informationsvielfalt sowie Leistungsangebote wie der Preisvergleich von Dienstleistungen machen unser Portal unter allen Online-Branchenverzeichnissen zum Favoriten der Verbraucher."Über 11880 Internet Services AGDie 11880 Internet Services AG bietet mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de, Deutschlands größtem Bewertungsportal mit über 90 Millionen aus über 52 Portalen, bietet die 11880 Internet Services AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Die 11880 Internet Services AG gehört zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock. Weitere Informationen sind unter https://unternehmen.11880.com/online-marketing zu finden.Pressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130992/4601745OTS: 11880 Internet Services AGOriginal-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell