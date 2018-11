"Deutschlands Beste" das Gütesiegel für die Golden Gates Edelmetalle GmbH

Görlitz (ots) - Die Golden Gates Edelmetalle GmbH, einFamilienunternehmen aus Görlitz, konnte sich seit seiner Gründung2012 schon viele Auszeichnungen erarbeiten.Letztes Jahr war es eine exzellente Platzierung bei einem Rankingder "Financial Times", jetzt kam zum dritten Mal in Folge von demBranchenmagazin "Focus Money" die Auszeichnung als"Wachstumschampion".Ganz aktuell sind sie als Gold- und Edelmetallhändler mit demSiegel "Deutschlands Beste" prämiert worden. Im Rahmen derUntersuchung "Die Besten in der Freizeit" von Deutschland Test undFocus Money erhalten sie das Gütesiegel für hohe Kundenorientierungund eine positive Markenkultur. Sie sind die einzigen ihrer Branchedie ausgezeichnet wurden und erreichten mit 100 Punkten, die höchstePunktzahl die überhaupt erzielt werden konnte.Die Studie wurde durch das renommierte Institut für Management undWirtschaftsforschung (IMWF), mit wissenschaftlicher Begleitung derInternational School of Management (ISM) durchgeführt. Sie ist diegrößte Untersuchung zu Kundenbewertungen in der Freizeitbranche. MitHilfe einer Software, dem sogenannten Webcrawler, werden aus 350Millionen Online-Quellen (sämtliche Social-Media-Kanäle,Pressemitteilungen, Nachrichtenseiten, Blogs, Foren etc.)Datenzusammengetragen und anschließend mittels Verfahren der KünstlichenIntelligenz (sogenannte neuronale Netze) analysiert. Welche Markenwerden erwähnt und welche Tonalität weisen diese Erwähnungen auf? Jenachdem ob sie positiv, negativ oder neutral gehalten sind, werdenPunkte vergeben und gewichtet. Über die Berechnung des Punktwerteswird ein branchenspezifisches Ranking aufgestellt.Die Internet-Analyse ist transparent, objektiv und erleichtert esden Verbrauchern passende Angebote für ihre Bedürfnisse zu finden.Entsprechend hoch ist die Auszeichnung "Deutschlands Beste" für dieGolden Gates Edelmetalle GmbH einzuschätzen.Internet und Smartphone sind heutzutage permanente Begleiter undnützliche Informationsquellen. Sie ermöglichen es jeder Zeit Termineabzustimmen, sich zu informieren oder sich mit anderen Menschenauszutauschen.Das hat Herbert und Constantin Behr, die beiden Geschäftsführervon Golden Gates, dazu veranlasst ein digitales Kundenportaleinzurichten. Dort können Kunden jederzeit und tagesaktuell dieEntwicklung ihrer Edelmetalle und Technologiemetalle verfolgen. Übereine einfach zu bedienende App können sie via Smartphone ihr Depotverwalten. Digital akquirieren und analog verkaufen war von Anfang andie innovative Idee hinter Golden Gates. Zum kundenorientiertenService zählen strengste Sicherheitskriterien und maximaleFlexibilität beim Kauf. Gold und Silber als Barren und Münzen inverschiedensten Größen, aber auch Platin, Palladium und andereIndustriemetalle können erworben werden. Neben einem Direktkaufwerden auch verschiedene Sparpläne angeboten. Schon ab Beträgen von25,00 EUR pro Monat lässt sich so nach und nach ein Vermögen aufbauenund fürs Alter vorsorgen.Golden Gates ist einer der führenden EdelmetallhändlerDeutschlands und die Auszeichnung "Deutschlands Beste" zeigt erneutdie Kundenfreundlichkeit und Seriosität dieses Unternehmens.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT:+49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell