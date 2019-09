"Deutschlands Beste": Diesen Marken vertrauen die Deutschen / Social-Listening-Studie untersucht Online-Reputation von mehr als 20.000 Marken aus 274 Branchen

Hamburg (ots) - Lautsprecher von Bang & Olufsen, angeschlossen aneine Heimkinoanlage von Panasonic, die ein Urlaubsvideo auf einerBluRay-R von Maxell abspielt - das sind gleich dreimal "DeutschlandsBeste". Denn diese Marken genießen die jeweils besteOnline-Reputation in den Marktsegmenten Lautsprecherboxen,Fernseher/Heimkinos und bespielbare Bild- und Tonträger imdeutschsprachigen Internet. Das zeigt die Studie "DeutschlandsBeste", die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung(IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat. Mithilfe einerSocial-Listening-Analyse wurde dafür die öffentliche Meinung zu mehrals 20.000 Marken aus 274 Branchen und Produktkategorien ermittelt.3.176 dieser Marken verdienten sich die Auszeichnung als"Deutschlands Beste".Egal, ob man sein Büro neu ausstattet, für den Haushalt einholt,spannende Freizeit-Aktivitäten oder das Neueste aus der Welt derUnterhaltungselektronik sucht: Für Verbraucher wird es immerschwieriger, sich im Angebotsdschungel mehrerer tausend Markenzurecht zu finden. Orientierung bei der Wahl des Produkts oder derbesten Dienstleistung bietet das Siegel "Deutschlands Beste", mit derdas IMWF und Focus Money die Marken mit dem besten Ruf ihrer Brancheauszeichnet.Rund um das Thema Mobilität genießt zum Beispiel Greenwheels diebeste Reputation unter den Carsharing-Anbietern und Avis unter denAutovermietungen. Wer den fahrbaren Untersatz auch in kritischenSituationen gut beherrschen will, für den lohnt sich ein Besuch beimADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg, das als beliebtesterAutomobildienstleister ausgezeichnet wurde.Deutschlands größte Airline Lufthansa ist eine von 14Fluggesellschaften, die einen Platz unter Deutschlands Bestenerringen konnten - doch am allerliebsten gehen die Bundesbürger mitSingapore Airlines in die Luft. Die südostasiatische Flugliniegenießt den besten Ruf unter den Fluggesellschaften. Schade nur, dasssie nicht von Dresden (DRS) aus startet - denn der Flughafen dersächsischen Hauptstadt ist der beliebteste der Republik.Unter den Ausgezeichneten finden sich nicht nur Großunternehmenoder Ketten. Zwei vergleichsweise kleine Betriebe aus Hamburg habensich in ihrem Markt einen besseren Ruf als alle schwergewichtigenWettbewerber erarbeitet: Das Miniatur Wunderland mit seiner(Guinness-anerkannten) maßstabsübergreifend weltgrößtenModelleisenbahn ist die Nummer eins unter den Freizeitattraktionen.Und kein Filmpalast in Deutschland genießt eine bessere Reputationals das Abaton im Hamburger Uni-Viertel - kein modernes Multiplex,sondern eines der ersten Programmkinos in Deutschland, das imkommenden Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Deutschlands Beste" untersuchte das IMWFdie Online-Reputation der rund 20.000 in Deutschland bekanntestenMarken aus 274 Branchen. Im ersten Schritt der Datenerhebungdurchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies das Internetinklusive Social Media (insgesamt 350 Millionen öffentlicheOnline-Quellen ) nach öffentlichen Beiträgen, in denen dieUnternehmen und Marken genannt wurden. 107 Millionen Fundstellen ausdem Erhebungszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. April 2019wurden schließlich an Beck et al. Services übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze)analysiert und einer Sentiment-Analyse unterzogen. Die Ergebnissewurden branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punktenabgebildet.Zur Berechnung der einzelnen Punktwerte wurde für jede Markezunächst einmal der Anteil der positiven und negativen Nennungen zurGesamtzahl der Nennungen für die Marke errechnet. Aus dem Saldo derAnteile der positiven und negativen Nennungen ergibt sich derTonalitätssaldo. Der Tonalitätssaldo jeder Marke wird anschließendfür die jeweilige Branche normiert. Die schlechteste und die besteMarke bilden mit 0 und 100 Punkten die Eckpunkte der Branche, dieweiteren Marken werden anhand ihres Punktwerts auf dieser Spanneabgetragen.Mit dem Siegel "Deutschlands Beste" wurden insgesamt 3.176 der20.000 untersuchten Marken ausgezeichnet, die im Erhebungszeitraummindestens 20-mal genannt wurden und mindestens 60 Punkte in derGesamtwertung ihrer Branche erreichen.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Erhat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consultingvielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat essich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für dieAufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHZeughausmarkt 3520459 HamburgTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.dewww.imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell