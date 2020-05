Hamburg (ots) - My home is my castle - für viele Menschen sind die heimischen vier Wände Rückzugsort und Lebensmittelpunkt gleichermaßen. Welchen Produkten und Dienstleistungen vertrauen die Verbraucher in ihrer häuslichen Umgebung? Welche Marken und Unternehmen in den Bereichen Haus und Garten erfüllen die Ansprüche und Erwartungen der Kunden am besten und zählen zu Deutschlands beliebtesten Anbietern? Wer sichert sich in diesem Jahr den "Life & Living Award"? Antworten gibt die Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv (Veröffentlichungshinweis: http://www.ntv.de/ratgeber/tests und DISQ-TEST, Sonderpublikation im DUB UNTERNEHMER-Magazin , Ausgabe 3-2020, ab 19.6. im Zeitschriftenhandel).Kunden bewerteten insgesamt 618 Marken und Unternehmen in 41 Branchen rund um das Thema Haus und Garten; die Besten sind "Deutschlands Beliebteste Anbieter" und sichern sich den "Life & Living Award". Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Verbraucher stellen den entsprechenden Branchen ein gutes Zeugnis aus - gut 81 Prozent der Befragten zeigten sich mit den bewerteten Unternehmen beziehungsweise den Marken insgesamt zufrieden. Auffallend hoch ist auch die Kundenbindung: Rund 87 Prozent würden sich nach eigener Auskunft in Zukunft erneut für den Anbieter oder die jeweilige Marke entscheiden."Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: "Welch große Bedeutung das Zuhause für das eigene Befinden hat, ist vielen Menschen in den letzten Wochen sehr deutlich geworden. Es ist überaus spannend zu sehen, welche Marken und Unternehmen in diesem Umfeld Vertrauen genießen."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel äußerten sich rund 41.000 Kunden zu drei wesentlichen Faktoren. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet. Darüber hinaus flossen die Wiederwahlabsicht sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. In der finalen Auswertung wurden 414 Unternehmen bzw. Marken berücksichtigt, zu denen sich jeweils 80 Kunden geäußert hatten.Preisträger "Deutschlands Beliebteste Anbieter Life & Living Award 2020"Je nach Größe der Branche und Anzahl der von den Konsumenten bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet. Preisträger in alphabetischer Sortierung.BAUEN & AUSBAUENBaustoffe: Knauf, Rockwool, Ytong Carports: Brüning, Carport Deutsche Carportfabrik, Siebau Raumsysteme Fenster & Türen: Porta Fenster, Schüco, Weru Fertiggaragen: Juwel Fertiggaragen, Pfaff Fertiggaragen, Zapf-Garagen Fertighausanbieter: Bien-Zenker, Schwörer Haus, Streif Haus Fertigkeller: Knecht, MB Effizienzkeller, Südwest-Keller Garagentore & Haustüren: Hörmann, Novoferm, Teckentrup Massivhausbau: Arge-Haus, Haus Compagnie, Helma Wintergärten & Terrassendächer: Masson, Solarlux, SunshineWAND & BODENBodenbeläge Holz: Haro, Meister, Parador Bodenbeläge Textil & Fliese: Tretford Teppich, Villeroy & Boch, Vorwerk Farbenhersteller: Alpina Farben, Brillux, Caparol Tapetenhersteller: A.S. Creation, Erfurt & Sohn, RaschTECHNIKEmpfangstechnik: Hama, Technisat, Wentronic Gebäudetechnik: Bosch Thermotechnik, Vaillant, Viessmann Haushaltsroboter: Dyson, iRobot, Vorwerk Rauchmelder: Detectomat, Ei Electronics, Hekatron Sicherheit: Abus, Burg-Wächter, Somfy Smart-Home-Heizung: Eurotronic Comet Dect, Eve Thermo, Lupus Electronics Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Gigaset (Smart Home) Solartechnik: IBC Solar, Q Cells, SolarwattWOHNEN & EINRICHTENBadmöbel: Burgbad, Fackelmann, Pelipal Bettenhersteller: Bruno, Röwa, RUF Betten Kindermöbel: Geuther, Paidi, Polini-Kids Küchenmöbel: Nobilia, Nolte Küchen, Siematic Lampen & Beleuchtung: Lampenwelt, Osram, Paulmann Möbelhersteller: Hülsta, Interlübke, Mondo Polstermöbelhersteller: Musterring, Rolf Benz, Stressless Raumtextilien: Ado Goldkante, Apart, Jab Anstoetz Textilien Bad & Bett: Cawö, Irisette, MöveGARTENGartenhäuser & Pavillons: Butenas, Skan Holz, Weka Gartenmöbel: 4 Seasons, Fischer Möbel, Siena Garden Gartenroboter: Gardena, Husqvarna, Stihl Teichbau: Heissner, Naturagart, OaseFREIZEIT HAUS & WOHNUNGFitnessgeräte: Cardiostrong, Hammer, Taurus Kinderspielgeräte: Gartenpirat, Hudora, Wickey Poolhersteller: Pool-Systems, Riviera Pool, SSF Pools by Klafs Saunahersteller: B+S Finnland Sauna, Klafs, Röger SaunaDIENSTLEISTER HAUS & WOHNUNGAmbulante Pflegedienste: Home Instead, Korian, Renafan Private Wach- & Sicherheitsdienste: Piepenbrock Sicherheit, Securitas Deutschlan d, WISAG Sicherheit & Service Umzugsunternehmen: Dachser & Kolb, Hansetrans, Zapf UmzügeVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv