Ulm (ots) - Ulm wird am 1. Februar 2020 zum Slime-Himmel für alle kleinen undgroßen Slime-Fans! Es dreht sich alles um die Masse, die man ziehen, drücken,quetschen und kneten kann und die schmatzende und knirschende Geräusche von sichgibt.Die Rede ist von Slime, einem Megatrend aus den USA, wo Slimer MillionenInstagram Follower verzeichnen und Google knapp 50 Mio Suchergebnisse nach Slimeausspuckt.Der Hype um die glibbrige Masse ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen.Auf der SLIME SPASH - der 1. deutschen Slime-Messe - präsentieren Slimer ausganz Deutschland ihre fantasievollen Kreationen. Quietschbunt, fluffig,glitzernd, crunchy, butterweich, duftend, mit Glitzerstaub, Perlen oder Charms -auf der SLIME SPLASH findet man sie alle!Mit der SLIME SPLASH hat nun auch die deutsche Fangemeinde die Möglichkeit ihreInstagram-Slime-Freunde zu treffen und sich über neue Trends auszutauschen.Absolutes Highlight der Messe sind die Work-Stations, an denen alle Besucherihre eigenen Slime Kreationen mit Original ELMER'S Kleber herstellen.Ausgestattet mit professionellen Slime-Kits der beliebten Bastelkleber- undSlime-Marke können alle Teilnehmer ihren absoluten Lieblings-Slime gestalten!Der Kreativität und Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. An der SuppliesBar stehen unzählige Düfte, Farben, Glitzer, Perlen, Sprinkles, Charms und vieleweitere Toppings bereit!Als besonderer Gast geht "Der Christian", vielen aus dem Kinderkanal alsKiKANiNCHENS bester Freund bekannt, auf Slime-Entdeckertour in Ulm. DerKiKA-Moderator eröffnet die SLIME SPLASH und ist den ganzen Tag vor Ort, um mitden Kindern und Jugendlichen das zu tun, was manche Eltern schon zurVerzweiflung treibt: SLIMEN!Tickets gibt es ab sofort und nur online ab 19 Euro aufhttp://www.slimesplashulm.eventbrite.de.Das limitierte WEIHNACHTS-TICKET zum Slime-Sonder-Preis von 49 Euro ist für 4Personen gültig und nur bis 31.12.2019 im Verkauf.