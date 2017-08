Deutschlandrente als Riester-Alternative gestartet

Leipzig (ots) - Deutschlandrente als Riester-Alternativegestartet. Das neue Konzept punktet mit niedrigen Kosten,Flexibilität und Verständlichkeit und soll Riester und Rürup ablösen.Die Kritiken an der Riester-Rente reißen nicht ab. Zu kompliziert,zu teuer und zu unrentabel sind die häufigsten Kritikpunkte. Zudemstagnieren die Zahlen derjenigen die über eine Riester-Vorsorgeverfügen, in einigen Bereichen gehen sie sogar zurück. An eineZukunft der Riester-Rente glauben inzwischen die Wenigsten. DieNiedrigzinspolitik der EZB und die weiterhin hohen Kosten erschwerendie Lage ohne Aussicht auf Besserung.An der Tatsache der Notwendigkeit einer ergänzenden privatenAltersversorgung hat sich jedoch nichts geändert. Dies hat derunabhängige Leipziger Vermögensverwalter Klingenberg & Cie. zumAnlass genommen, ein neues Konzept zu entwickeln, das einfach undverständlich aufgebaut ist, kostengünstig ist, die höheren Chancendes Kapitalmarktes nutzt und sehr flexibel auf die individuellenBedürfnisse der Sparer abgestimmt werden kann, im Gegensatz zu denkomplizierten bürokratischen unflexiblen Riester-Renten. Die DRentaDeutschlandrente will vieles besser machen. Dies beginnt beiniedrigen Kosten, man setzt auf kostengünstige Indexfonds undverzichtet zudem auf einen teuren Vertriebsapparat. Dies kommt derRendite zu Gute.Die Deutschlandrente nutzt die höheren Chancen an denKapitalmärkten und investiert breit gestreut via Indexfonds in die100 größten deutschen Unternehmen. In der Vergangenheit hätte man mitdem Konzept mit einem Sparplan über 30 Jahre zwischen 5,2% und 12,4%Rendite erzielen können.Die Mindestsparrate beträgt lediglich 25,-Euro monatlich, so dassdie Deutschlandrente somit auch für Kleinsparer erschwinglich ist, umdamit langfristig eine ergänzende Altersvorsorge aufzubauen. Währenddie Politik eher auf eine Zwangsrente und komplizierte Regulariensetzt, punktet die DRenta Deutschlandrente mit einer hohenFlexibilität. Der vereinbarte Sparplan kann jederzeit ausgesetztwerden und auch über Teile des angesparten Vermögens kann bei Bedarffrei verfügt werden. Der Rentenbeginn kann völlig frei gewählt werdenund ist an keine gesetzlichen Altersgrenzen gebunden. Damit ist sienicht nur für Arbeitnehmer gut geeignet, sondern auch besonders fürSelbständige und Unternehmer, denen eine Rürup-Rente zu restriktivund unrentabel ist. Ein weiterer Vorteil ergibt sich für freiwilliggesetzlich Krankenversicherte, während eine Rürup-Rente oderPrivatrente voll beitragspflichtig ist, sind bei der Deutschlandrentenur die Erträge beitragspflichtig. Arbeitnehmer können in dieDeutschlandrente auch ihre vermögenswirksamen Leistungen anlegen unddabei ggf. von einem Arbeitgeberzuschuss bzw. Arbeitnehmersparzulagevon 20% profitieren.Die DRenta Deutschlandrente erfüllt damit die Erwartungen derVerbraucherschützer an eine einfache, günstige und flexibleAltersvorsorge ohne jedoch der politischen Einflussnahme ausgesetztzu sein. Durch einen Online-Zugang kann der Stand täglich transparentnachvollzogen werden. Im Vorsorge-Blog wird regelmäßig zuAltersvorsorgethemen und über die Unternehmensbeteiligungenberichtet.Unternehmensinfo: Die Klingenberg & Cie. Investment KG ist alsfreier und unabhängiger Vermögensverwalter und Anlageberater füranspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer tätig. Zu denKernkompetenzen gehören insbesondere die ETF- und fondsgestützteVermögensverwaltung und Stiftungsberatung. Weiterhin entwickelt dieKlingenberg & Cie. für Ihre Kunden individuelle Lösungen für dieprivate und betriebliche Altersvorsorge wie die DRentaDividendenrente und die DRenta Deutschlandrente. Festzinsangebote,Zertifikate und Alternative Investments runden das breite Angebot ab.Das Unternehmen verfügt über die Zulassung nach §32 Kreditwesengesetzund ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter VuV. Eshat sich nach einem Ehrenkodex zu einer ethischen undverantwortungsvollen Beratung und Vermögensbetreuung verpflichtet. Imdeutschlandweiten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" konnte mansich mehrfach unter den besten Top 50 qualifizieren.Pressekontakt:Klingenberg & Cie. Investment KGDipl.-Kfm. Jens KlingenbergThomasgasse 2, 04109 LeipzigTel.: 0341-35590498Fax: 0341-35590499email@deutschlandrente.orgwww.deutschlandrente.orgOriginal-Content von: Klingenberg & Cie. Investment KG, übermittelt durch news aktuell