Mainz (ots) -22 Jahre lang im Koma und plötzlich zurück im Leben: AlsLieutenant Alexandre Falco (Sagamore Stévenin) das Bewusstseinwiedererlangt, ist die Welt nicht mehr die, die er kannte. In dersechsteiligen Krimiserie "Falco", die ZDFneo ab Freitag, 6. April2018, um 21.45 Uhr in Doppelfolgen und in deutscher Erstausstrahlungzeigt, kämpft sich der französische Ermittler, der 1991 bei einemEinsatz in Paris schwer verletzt wurde, zurück ins Privat- undBerufsleben.Der damals junge Familienvater, bis über beide Ohren verliebteEhemann und erfolgreiche Polizist wird sich bewusst, dass nach 22Jahren Koma sein Leben komplett an ihm vorbeigezogen ist. TochterPauline (Marie Béraud) ist mittlerweile eine junge Frau, und FalcosEhefrau Carole (Mathilde Lebrequier) liebt einen anderen Mann.Technische Errungenschaften haben seinen Job massiv verändert. Seinfrüherer Partner und jetziger Chef Jean-Paul Ménard (Arno Chevrier)gibt Falco die Chance, wieder als Ermittler zu arbeiten, und stelltihm einen neuen Partner zur Seite: den jüngeren, akkuraten undspröden Romain Chevalier (Clément Manuel). Das ungleiche Duo wird vonÉva Blum (Alexia Barlier) unterstützt. Gemeinsam klärt das TeamMordfälle in der französischen Hauptstadt auf. Allerdings eckt Falcomit seinen unorthodoxen Ermittlungsmethoden regelmäßig bei denKollegen an.Während Falco versucht, in der Welt Fuß zu fassen, zermürben ihndie immer wiederkehrenden Flashbacks der schrecklichsten Sekundenseines Lebens, als er ausgeschaltet werden sollte. Falco muss dieDrahtzieher von damals identifizieren, nur so kann er mit seinemSchicksal Frieden schließen.Am Montag, 16. April 2018, 23.25 Uhr, startet die britischeKrimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall" in die siebte Staffel.ZDFneo zeigt die vier neuen Episoden als Deutschlandpremieren. In derAuftaktfolge "Natürliche Selektion" ermittelt DCI Vera Stanhope(Brenda Blethyn) in einem mysteriösen Todesfall auf Ternstone, einereinsamen Insel unweit der Küste Northumberlands. Um den Täterüberführen zu können, muss Vera ein Netz von Geheimnissen,Rivalitäten und über Jahre hinweg angestauten Gefühlen der Missgunstentwirren.