Deutschlandpremiere von Paul Austers '4 3 2 1' - Radioeins vom rbb überträgt die Lesung am Montag im Videolivestream

Berlin (ots) - Er ist einer der Weltstars der Gegenwartsliteratur,ein gleichermaßen innovativer wie politisch engagierterSchriftsteller: Paul Auster. Der amerikanische Autor kommt am 13.März zur Deutschlandpremiere seines neuen Romans " 4 3 2 1" nachBerlin. Radioeins präsentiert die Lesung im Großen Sendesaal des rbbin Kooperation mit dem Literarischen Colloquium Berlin und demRowohlt Verlag. Radioeins-"Literaturagent" Thomas Böhm moderiert dieausverkaufte Veranstaltung.Radioeins überträgt die Lesung am Montag, 13. März 2017, ab 20.00Uhr in voller Länge im Radio und auf www.radioeins.de imVideolivestream.Politischer Chronist der USAIm Mittelpunkt von Austers 1.400 Seiten umfassenden Opus Magnum "43 2 1" steht Archie Ferguson, geboren 1947 - im gleichen Jahr wiePaul Auster, der im Februar seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.Fergusons Lebensgeschichte wird verflochten mit prägenden Ereignissender amerikanischen Nachkriegsgeschichte: der Kennedy-Regierung, derPräsidentschaft von Lyndon Baines Johnson und derBürgerrechtsbewegung. Auster zeigt sich in " 4 3 2 1" als erzählenderpolitischer Chronist der USA. Als solcher hatte er im letztenWahlkampf immer wieder dezidiert Stellung gegen Donald Trump bezogen.Große Literatur im Großen Sendesaal des rbbRadioeins vom rbb lädt Literaturinteressierte seit 2015 in loserFolge zu Lesungen und Gesprächen mit Stars der Gegenwartsliteraturein, darunter Umberto Eco, John Irving, Jonathan Safran Foer und T.C.Boyle.