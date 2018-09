Berlin (ots) -Es ist der Soundtrack einer ganzen Generation: Die Musik von 'TakeThat', einer der erfolgreichsten Bands Großbritanniens, die seit den90er Jahren Millionen von Musikfans begeistert hat! Jetzt erzählt einneues Musical von all jenen Erinnerungen - von Jugendträumen,Freundschaft und unerfüllten Wünschen. "The Band - Das Musical" mitden Hits von 'Take That' kommt im April 2019 zum ersten Mal nachDeutschland, in das Stage Theater des Westens. Der Vorverkauf startetheute um 10 Uhr auf musicals.de und an allen bekanntenVorverkaufsstellen.Der Soundtrack einer GenerationFünf Mädels, eine Band und die Party ihres Lebens: "The Band - DasMusical" erzählt davon, wie es ist als Fan einer Boybandaufzuwachsen. Eingerahmt wird diese Geschichte von den bekanntestenSongs einer der größten Popbands aller Zeiten: 'Take That' - das sind2018 Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Als Popband landetensechs ihrer Alben auf Platz 1 der Charts, sie verkauften 45 MillionenPlatten und halten den englischen Rekord für den schnellstenAusverkauf einer Konzerttournee. Sie können auf eine Karrierezurückblicken, die drei Jahrzehnte umspannt. Auch wenn mittlerweilenur noch drei Bandmitglieder aktiv als 'Take That' auftreten, mit THEBAND haben sich alle einen Traum verwirklicht."Schon vor fast zehn Jahren hatten wir erstmals die Idee, mitunserer Musik ein Musical zu schreiben," so Howard Donald. "Nach fast30 Jahren 'Take That' war das immer ein großer Wunsch. Eine Show mitunserer Musik, aber ohne uns. Wir sind keine Schauspieler, wirwollten nicht im Fokus stehen. Und auch kein Musical über unserLeben," sagt Gary Barlow."Mit Tim Firth fanden wir einen Autor, der eine völlig andere undwundervolle Geschichte erfand, zu der unsere Musik den Rahmen bildet.Eine Geschichte mit viel Herz und Freundschaft. Ein Musical, daszeigt, wie Musik Freunde zusammenbringt," so Gary Barlow. "Die Storyvon 'The Band' funktioniert so wunderbar, man muss nicht einmalunsere Musik kennen, um 'The Band' zu mögen."Die deutsche Hauptstadt hat in den Herzen von 'Take That' einenganz besonderen Platz. "Wir haben ganz besondere Erinnerungen anBerlin. Hier feierten wir unseren ersten großen Auftritt 1993 bei denMTV Music Awards, direkt am Brandenburger Tor," so Gary Barlow. "ImTheater des Westens die deutsche Premiere von THE BAND feiern zudürfen, das ist unglaublich und bedeutet uns sehr viel!"Es könnte die Geschichte von uns allen sein.Mit "The Band - Das Musical" erzählt Autor Tim Firth nicht dieGeschichte von 'Take That', sondern die von fünf Schulfreundinnen.Alles beginnt 1992: Bei Rachel, Heather, Debbie, Claire und Zoeherrscht Boygroup-Fieber! Die 16-Jährigen sind unzertrennlich. Siesind Riesenfans von "der Band"! Die fünf Jungs sind ihr Leben undbeherrschen ihre Träume, bis ein Schicksalsschlag die fünf trennt. 25Jahre später kommen die Freundinnen von damals durch Zufall wiederzusammen, doch vieles hat sich inzwischen verändert. Und doch war undist 'The Band' der gemeinsame Soundtrack ihres Lebens..."The Band - Das Musical" erzählt diese rührende Geschichte mit denbeliebtesten Hits von 'Take That' wie "Never Forget", "Back forGood", "A million Love Songs", "Greatest Day", "The Flood", "RelightMy Fire", "Shine" und "Rule the World".Für Berlin werden Buch und Dialoge in die deutsche Spracheübersetzt. Die Songs bleiben im englischen Original und laden zumMitsingen ein. Die ersten Auditions sollen ab November stattfinden,Probenbeginn ist im März 2019. 'Take That' sind Co-Produzenten derShow.Stage Entertainment präsentiert eine Produktion von David Pugh,Dafydd Rogers und Take That."The Band - Das Musical" - Ab April 2019 im Stage Theater desWestens BerlinKarten und Infos (ab 25.9., 10 Uhr) unter musicals.de sowie anallen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 01805-4444**(0,14 EUR/Min. aus dt. Festnetz, max. 0,42 EUR/Min ausMobilfunknetzen)Pressekontakt:Stage Entertainment - PR BerlinStage Theater des Westens Berlin, Kantstraße 12, 10623 BerlinMichaele Pruemmer und Andreas Kuenne (Ltg.)michaele-pruemer@stage-entertainment.comandreas.kuenne@stage-entertainment.deStage Entertainment Produktionsgesellschaft mbHKehrwieder 6, 20457 HamburgAmtsgericht Hamburg HRB 104148Geschäftsführer: Ursula Neuß (Vorsitzende), Kerstin Schnitzler,Michael BoschOriginal-Content von: Stage Entertainment Berlin, übermittelt durch news aktuell