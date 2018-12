Deutschlandkarte des E-Commerce-Studiums www.hochschulatlas-ecommerce.de veröffentlicht

Berlin (ots) - Eine Karriere im Zukunftsmarkt E-Commerce führtnicht zwingend über ein Studium der sogenannten MINT-Fächer. In mehrals 120 Hochschul-Studiengängen erwerben Absolventen vertieftesWissen - etwa in Onlinemarketing, Informationswissenschaft,Logistik-Management oder E-Commerce-Recht. Diese akademischen Wege inden E-Commerce kartiert der heute veröffentlichte "HochschulatlasE-Commerce" des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel e.V.(bevh).Unter www.hochschulatlas-ecommerce.de hat der bevh die deutschenHochschulangebote nach Studiengängen ausgewertet, die mindestens inTeilbereichen Schnittmengen mit dem Onlinehandel und Digital Commerceaufweisen. In jedem Studiengang wurden die Modulhandbücherausgewertet und so die E-Commerce-bezogenen Inhalte zugänglichgemacht. Zusätzlich wurde ausgewertet, welchen Anteil der E-Commercean den für den Erwerb des Abschlusses angebotenen Credit-Pointsausmacht. Nutzer können sofort per Link zur Seite jedes Studiengangsund - wo online möglich - zum Modulhandbuch springen, um sich genauerzu informieren."Über hundert Studiengänge sind eine beachtliche Zahl," resümiertMartin Groß-Albenhausen, stv. Hauptgeschäftsführer des bevh. "Dasdarf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass lediglich etwa 1 Prozentaller Studiengänge in Deutschland sich direkt mit dem wichtigstenWachstumstreiber im Handel auseinandersetzt." Obendrein ziele jederdritte Studiengang auf den Master-Abschluss und setze einenvorangehenden Abschluss voraus.Vom kostenlos nutzbaren "bevh-Hochschulatlas E-Commerce"profitieren nicht nur Studieninteressierte, die sich über das Angebotvon Hochschulen in ihrer Region informieren wollen. Unternehmenkönnen gezielt Nachwuchskräfte an den Instituten rekrutieren, dieStudenten durch passende Lehrangebote für die praktische Arbeit imE-Commerce vorbereiten. Nicht zuletzt erhalten die Hochschulenerstmals einen bundesweiten Überblick über die Ausprägungen vonE-Commerce-Lehren."Neben der 2018 eingeführten dualen Ausbildung vonE-Commerce-Kaufleuten ermöglichen die im Hochschulatlas aufgezeigtenE-Commerce-Studiengänge Abiturienten einen weiteren Weg in unsereBranche", so Martin Groß-Albenhausen. "Mit dem jetzt geradeentstehenden Fortbildungsberuf "Fachwirt/in im E-Commerce" wird zudemeine praxisnahe Alternative eröffnet, die dem Bachelor gleichwertiggegenübersteht. Die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczekgeplante Umbenennung des Fachwirts zum "Berufsbachelor" soll dasverdeutlichen und damit einen wichtigen betriebsnahenQualifikationsweg aufwerten."Über den bevhDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. derOnline- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auchnamhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit demBundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband derDeutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen undgroßen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressenaller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen ausPolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehört die Information derMitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisationdes gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratungzu den Aufgaben des Verbands.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Friedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinSusan SaßTel.: 030 20 61 385 16Mobil: 0162 252 52 68susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell