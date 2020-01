Deutschland verzichtet auf Sponsoren bei EU-Ratspräsidentschaft

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verzichtet während der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr auf Finanzspritzen von Sponsoren aus der Wirtschaft.



Dies geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Zuletzt hatte es in Brüssel Kritik daran gegeben, dass sich Rumänien während seiner sechs Monate im EU-Vorsitz voriges Jahr von Coca-Cola und anderen Firmen sponsern ließ.

So hatte die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly den Rat der EU-Staaten aufgefordert, Richtlinien für Sponsoren zu erlassen. Denn Image und Neutralität der jeweiligen Ratspräsidentschaft seien in Gefahr. Hintergrund war eine Beschwerde der Verbraucherorganisation Foodwatch wegen der Finanzspritze von Coca-Cola an Rumänien.

Den Verzicht der Bundesregierung auf Sponsoren lobte Foodwatch am Freitag. Das sei "die einzig richtige Entscheidung", erklärte Geschäftsführer Thilo Bode.

Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate den Vorsitz der EU-Länder. Die Aufgabe besteht darin, Ministertreffen zu leiten, Themen zu setzen und bei Streitigkeiten zu vermitteln. Die Ratspräsidentschaft ist vor allem für kleinere EU-Länder ein organisatorischer Kraftakt, weil oft EU-Gipfel oder Ministertreffen in dem jeweiligen Land abgehalten werden./vsr/DP/jha