Deutschland verschärft Grenzkontrollen zu Tschechien und Österreich

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Einstufung von Tschechien und dem Bundesland Tirol in Österreich als Virusvarianten-Gebiete, werden ab Sonntag, 0 Uhr, strenge Grenzkontrollen eingeführt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Freitag mit, zusammen mit den detaillierten Einreisebestimmungen. Einreisen nach Deutschland dürfen dann im Wesentlichen nur noch Deutsche Staatsangehörige, Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland, Personal im Gütertransport, Gesundheitspersonal und Personen, "die aus dringenden humanitären Gründen nach Deutschland reisen", beispielsweise im Falle eines Todesfalls oder Väter im Falle der Geburt eines Kindes.

Für Einreisen in den Ausnahmefällen sind dann eine Einreiseanmeldung, ein negativer Corona-Test und eine 10-tägige häusliche Quarantäne erforderlich. "Die Bundespolizei wird vom Bundesinnenministerium angewiesen, die Einhaltung der Regelungen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich zu kontrollieren", so das Innenministerium. Personen, die genannten Voraussetzungen nicht erfüllten, würden zurückgewiesen, hieß es. Zuvor hatte die Bahn schon mitgeteilt, ab Sonntag den Fernverkehr nach Tirol sowie nach Tschechien einzustellen. Betroffen sei in Richtung Tirol die EC-Linie München-Innsbruck-Verona, sowie die EC-Linie Hamburg-Berlin-Prag.

Foto: über dts Nachrichtenagentur