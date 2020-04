Deutschland unterstützt IWF bei Corona-Hilfen für arme Länder

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland unterstützt den Internationalen Währungsfonds (IWF) bei seinen Plänen, den ärmsten Ländern in der Corona-Krise Schuldenerleichterungen und Notkredite zu gewähren.



Unter anderem werde die Bundesregierung Geld für eine Aufstockung des Katastrophenfonds CCRT geben, hieß es am Dienstag aus Kreisen des Finanzministeriums. "Wir werden die Initiative auch diesmal finanziell unterstützen." Bei weiteren Maßnahmen stehe die Bundesregierung dem IWF ebenfalls zur Seite.

Nach den Plänen des IWF sollen 25 Entwicklungsländer Hilfen aus dem Katastrophenfonds erhalten, der zuletzt in der Ebola-Krise genutzt wurde. Ebenfalls diskutiert wird ein Schuldenmoratorium. Die ärmsten und bedürftigsten Länder sollen auf diese Weise größere Teile ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden können.

Der IWF rechnet damit, dass die Weltwirtschaft die größte Krise seit der großen Depression vor circa 100 Jahren erlebt. Die Weltgemeinschaft sei aber zu kraftvollem Handeln in der Lage, hieß es in Ministeriumskreisen. So habe der IWF allein erhebliche Ressourcen von rund einer Billion US-Dollar. Derzeit werde mit Nothilfen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar gerechnet./tam/DP/jha