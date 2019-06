Deutschland unterstützt Brüssel bei Euro-Stabilität

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Empfehlung eines Strafverfahrens gegen Italien wegen ausufernder Staatsverschuldung hat die Bundesregierung ihre grundsätzliche Unterstützung der EU-Kommission deutlich gemacht.



Es sei Aufgabe der Kommission, die Einhaltung der Regeln des Euro-Stabilitätspakts in den Mitgliedstaaten zu überwachen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung unterstütze die Kommission in dieser Verantwortung. Die Brüsseler Behörde hatte am Mittwoch ein Strafverfahren gegen Italien empfohlen, weil die Regierung keine ausreichenden Gegenmaßnahmen gegen die Staatsverschuldung getroffen habe. Die stringente Anwendung des Stabilitätspakts sei wichtig, so Seibert./bw/DP/jha