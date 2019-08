Deutschland und das Problem mit der Erektion / Studie zeigt, Medien sparen Themen über Männergesundheit weitgehend aus - ein TV Spot soll nun Aufmerksamkeit schaffen (FOTO)

Berlin (ots) -Trotz 6-8 Millionen Betroffenen in Deutschland, berichteten Medienin den letzten zwei Jahren nur 171 Mal über Erektile Dysfunktion. Iminternationalen Vergleich berichten deutschsprachige Medien amwenigsten über Potenzproblemen bei Männern. TV Kampagne von Jung vonMatt soll das Thema mit Humor aufgreifen, Stigmata abbauen undAufmerksamkeit schaffen.Das Thema Erektile Dysfunktion ist in den deutschen Medien wenigpräsent. Die digitale Gesundheitsplattform Spring hat deshalb eineStudie veröffentlicht, in der analysiert wurde, wie präsent Themen,die die Männergesundheit betreffen, in den populärstenLifestyle-Magazine angesprochen werden. Zudem läuft derzeit eine TVKampagne (https://www.youtube.com/watch?v=0LhZOsntul4), die dasdurchaus ernste Thema mit all seinen Stigmata auf unterhaltsame Artund Weise aufgreift.In Deutschland leiden schätzungsweise 6 bis 8 Millionen Männerunter Erektionsstörungen. Studien belegen, dass insgesamt 40 Prozentaller Männer weltweit betroffen sind. Die weite Verbreitung zeigtbereits die große Relevanz über diese körperlichen Beschwerdenausführlich zu sprechen.Nico Hribernik, Gründer von Spring: "Für Männer sind medizinischeThemen generell oft schambehaftet. Erektionsprobleme sind hierbeiaber immer noch das größte Tabu. Durch einen offenen Umgang wollenwir Männern endlich unkompliziert Zugang zu medizinischen Lösungengeben."Der derzeit ausgestrahlte TV Spot von Spring greift dabei echteZitate aus der Marktforschung mit Betroffenen auf und machtkurzweilig auf das Thema aufmerksam. Die ebenfalls veröffentlichteMeta-Studie soll die Relevanz des Themas in Zahlen ausdrücken.Auch wenn die TV Kampagne Potenzprobleme mit einem Augenzwinkernthematisiert, ist es ein ernsthaftes Problem, über das in derÖffentlichkeit mehr gesprochen werden muss. Denn kaum ein Mann gibtfreiwillig zu, wenn die Manneskraft nachlässt. Trotzdem, oder geradedeswegen, ranken sich zahlreiche Vorurteile rund um diese körperlicheLeiden und dem damit häufig einhergehende psychische Druck.Die veröffentlichte Studie bietet einen Überblick über denaktuellen Status der Berichterstattung zu Themen, die dieMännergesundheit betreffen. Es wurde zunächst untersucht, wie häufigdie populärsten Männermagazine in den USA, Großbritannien, inDeutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten zwei Jahrenüber diese Themen berichteten. Anschließend wurde das Resultat mitder Frequenz verglichen, in der die jeweils beliebtestenFrauenmagazine gleichwertige Symptome aus der Frauengesundheitthematisierten.Einen ausführlichen Einblick in die Studie mit allen Ergebnissenfindet sich unter: www.gospring.de/maennergesundheit-in-den-medienAusgewählte Erkenntnisse:- Im deutschsprachigen Raum wird in Frauenzeitschriften doppelt sohäufig über stress- und altersbedingte, physische Symptome berichtet,wie in Magazinen für Männer.- Mit männlicher Sexualgesundheit, wie u.a. Erektionsstörungen,beschäftigten sich in deutschsprachigen Männermedien nur 37 Artikel.- Knapp 50 Prozent aller analysierten Beiträge über Haarverluststammen im internationalen Vergleich aus britischenMännerzeitschriften.- Männliche Sexualgesundheit wird in den USA achtmal häufigerthematisiert als in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz.Ausführliche Informationen zur verwendeten Methodik der Studiefinden sich auf der zugehörigen Webseite(www.gospring.de/maennergesundheit-in-den-medien).Über Spring: Die digitale Gesundheitsplattform mit Sitz in Münchenwidmet sich allen Themen, die die Männergesundheit betreffen. Dagesundheitliche Probleme, wie Erektionsstörungen, Haarverlust undGeschlechtskrankheiten, gesellschaftlich stark stigmatisiert sind,bleiben sie oft unbehandelt. Hier setzt Spring an und verbindetMänner mit Ärzten und Apothekern und gibt somit Zugang zuBehandlungen, mit denen sensible Krankheiten wirkungsvoll und diskretgelöst werden können. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmenmithilfe von Aufklärungsmaßnahmen für ein Ende negativ besetzterStigmata in der Männergesundheit, sowie für eine nachhaltigeGesundheit und hohe Lebensqualität.Pressekontakt:Frederik Betzfrederik@abcd.agencyOriginal-Content von: Direct Health Services GmbH, übermittelt durch news aktuell