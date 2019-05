Mainz (ots) -Wie gut haben Deutschlands Städte den Zuzug von Flüchtlingengemeistert? "ZDFzeit" schaut in "Deutschland und die Flüchtlinge -Die große Bürgermeister-Bilanz" dorthin, wo Migration endet undIntegration beginnt: in all die kleineren und großen Gemeinden, dieseit 2015 zum vorläufigen Zuhause für Flüchtlinge wurden. In derZDFmediathek ist "Die große Bürgermeister-Bilanz" bereits abrufbar.Im ZDF ist der Film von Utta Seidenspinner am Dienstag, 4. Juni 2019,20.15 Uhr, zu sehen.Hat sich der Alltag der Deutschen durch die Zuflucht suchendenMenschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen verändert? Undwie sehr haben sich bestehende Probleme seitdem verschärft? Für dieDoku wurde eine Umfrage unter den Bürgermeisterinnen undBürgermeistern sämtlicher Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnerngemacht - mit repräsentativen Ergebnissen. Wie sieht es aus inreichen und armen Städten, in großen und kleinen Orten, in Ost undWest? Was geschieht in dicht besiedelten Regionen, wie etwa inLudwigshafen, wo massiver Wohnungsmangel herrscht? Ziehen dieEinheimischen dort am Ende den Kürzeren? Anderswo profitieren dieBewohner durch den Zuzug, wie etwa in Golzow: In der kleinenGemeinde konnte durch acht Flüchtlingskinder die Grundschule gerettetwerden.In der Doku beschreiben Bürgermeister aus ganz Deutschland ihreSituation vor Ort: Können sie die Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarktgebrauchen? Wo gibt es Engpässe bei Schulklassen und imWohnungsmarkt? Und was sagen Menschen, die die Neubürger im täglichenpersönlichen Kontakt kennenlernen: Lehrer, Arbeitgeber,Ehrenamtliche? Zu Wort kommen auch Wohnungssuchende, die sich von denNeuankömmlingen verdrängt fühlen, oder Bürgerinnen, die trotz allerPolizeipräsenz um ihre Sicherheit fürchten.Die große Bürgermeister-Bilanz zeigt: Was die Städte und ihreBewohner vor allem bewältigen müssen, sind die Probleme, die es auchschon vor der "Flüchtlingswelle" gab. Mehr als 80 Prozent derBürgermeisterinnen und Bürgermeister geben an, dass sich diebestehende Lage durch die Flüchtlinge weder verschlechtert nochverbessert hat.ZDFinfo sendet "Deutschland und die Flüchtlinge - Die großeBürgermeister-Bilanz" unter anderem am Donnerstag, 6. Juni 2019,10.00 Uhr, und am Mittwoch, 26. Juni 2019, 13.00 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://ly.zdf.de/tWgS/ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/zOae/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell