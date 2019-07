Auch Deutschland tief besorgt wegen Atomabkommens - Appell an Teheran

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ist tief besorgt wegen des neuen iranischen Verstoßes gegen Auflagen des Atomabkommens.



Deutschland und die anderen verbliebenen Partner der Vereinbarung von 2015 hätten wiederholt an den Iran appelliert, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die die Nuklearvereinbarung weiter aushöhlten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Sonntag. Er reagierte damit auf die Ankündigung aus Teheran, die erlaubte Obergrenze bei der Anreicherung von Uran ab sofort zu überschreiten. "Wir rufen Iran mit Nachdruck dazu auf, alle Schritte einzustellen und rückgängig zu machen", so der Sprecher des Auswärtigen Amts weiter.

Deutschland stehe mit den anderen Partnern des Abkommens - Russland, China, Frankreich, Großbritannien - in engem Kontakt, um über Maßnahmen zu beraten. Möglicherweise werde die Streitschlichtungskommission einberufen.

Das Atomabkommen soll Teheran am Bau einer Atombombe hindern. Im Gegenzug zur drastischen Kürzung seines Atomprogramms war dem Iran wirtschaftliche Kooperation versprochen worden. Nach dem Ausstieg der USA und neuen US-Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik ist dieser Teil der Vereinbarung kaum umsetzbar. Als Reaktion darauf hat der Iran mit dem Teilausstieg aus dem Abkommen begonnen./mrd/DP/he