Köln (ots) - Am gestrigen Samstagabend fand das Recall-Finale von"Deutschland sucht den Superstar" in Thailand statt. Amparadiesischen Traumstrand wählte die Jury aus Dieter Bohlen, PietroLombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo die besten 10 Sängerinnenund Sänger für die Liveshows aus.Die vierte Sendung des Auslands-Recalls sahen 3,41 MillionenZuschauer ab 3 Jahre und 17,4 Prozent (2,45 Mio.) der 14-59-Jährigen.Bei den 14-49-Jährigen lag der Marktanteil bei 17,7 Prozent. Damitwar DSDS 17 mal in Folge auf dem ersten Platz bei den jungenZuschauern.Ab nächsten Samstag, dem 6. April 2019, 20.15 Uhr, treten die Top10 in der ersten Live-Mottoshow an. In insgesamt vier Liveshowskämpfen die Sängerinnen und Sänger um den Sieg. Die erste Liveshowsteht unter dem Motto "Chartbreaker". Oliver Geissen wird die dreiMottoshows und das Finale live aus dem Kölner Coloneum moderieren.Ab der ersten Show bestimmen wieder alleine die Zuschauer perTelefon- und SMS-Voting, welche Kandidaten eine Runde weiter sind.Die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und XavierNaidoo wird zwar ihr Urteil abgeben, doch die Jury hat nun keineEntscheidungsmacht mehr. Das Voting-Ergebnis der Zuschauer wirddirekt im Anschluss an die Live-Show verkündet. Für zwei Kandidatenwird der Traum vom Superstar gleich nach der ersten Show platzen,denn die zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen müssenden Wettbewerb verlassen. Im großen Finale am 27. April kämpfen vierKandidaten darum der Superstar 2019 zu werden.Hier die besten 10 Sängerinnen und Sänger von DSDS:Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus BochumAngelina Mazzamurro (21) Friseurin aus ErwitteClarissa Schöppe (19) Abiturientin aus BuckowDavin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus OberhausenJoana Kesenci (17) Schülerin aus GronauJonas Weisser (18) Schüler aus VillingendorfLukas Kepser (24) Student aus KranenburgMomo Chahine (22) Auszubildender aus HerneNick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien)Taylor Luc Jacobs (23) Musiker aus KielBiografien und Fotos der Top 10 finden Sie im Newsroom derMediengruppe RTL: http://kommunikation.rtl.deDie vier Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" werden inUltra HD/HDR ausgestrahlt.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell